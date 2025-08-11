Maluma pega tremendo regaño a una madre en pleno concierto: "Un acto de irresponsabilidad"

El aclamado cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, protagonizó un momento que capturó la atención global durante su actual gira ‘+Pretty +Dirty World Tour’ en la Ciudad de México.

Puedes leer: Trasfondo de la 'discordia'' entre Maluma y Marc Anthony; rompió relación con su mánager

El artista detuvo abruptamente su espectáculo en el Palacio de los Deportes para dirigirse directamente a una espectadora en el público.

Con la música en pausa y ante la mirada atenta de miles, Maluma se acercó al borde del escenario, expresando una clara preocupación por una madre que sostenía en brazos a un bebé de aproximadamente un año.

"¿Cuánto tiene, un año?", se le escucha preguntar en los videos que rápidamente se viralizaron en las plataformas digitales.

Sin titubear, el "Paisa" cuestionó la decisión de la mujer: "¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo...?".

Publicidad

Además, el intérprete sentenció que "ese bebé no sabe ni qué está haciendo aquí" y sugirió enfáticamente a la madre que, "la próxima vez protéjale los oídos, o algo".

Maluma no escatimó en calificar la presencia del menor en el recinto como "un acto de irresponsabilidad".

Publicidad

Puedes leer: Momento exacto donde a Maluma lo roban en pleno concierto; esta fue su reacción

Profundizando en su reprimenda, también criticó la manera en que la mujer estaba moviendo al niño, observando que lo trataba "como si fuera un juguete" y concluyendo que "ese niño no quiere estar ahí".

Para dar mayor peso a sus palabras, el artista se apoyó en su reciente experiencia personal: "Te lo digo con todo el cariño y respeto, yo soy papá y nunca la habría llevado a un concierto".

Desde el nacimiento de su hija París en marzo de 2024, junto a su pareja Susana Gómez, la protección y el bienestar infantil se han convertido en temas recurrentes en las declaraciones de Maluma, quien comparte con frecuencia la importancia de cuidar a los bebés.

La intervención del cantante fue recibida con una fuerte ovación por parte de la audiencia presente en el concierto.

Sin embargo, el incidente, que se propagó rápidamente a través de videos, generó un arduo debate en las redes sociales, con posturas divididas a favor y en contra de la actitud del artista. Maluma, por su parte, enfatizó que su mensaje buscaba "concienciar, no atacar".

Publicidad

Este tipo de pausas o reproches en pleno escenario, motivados por comportamientos del público considerados inapropiados, no son exclusivos de Maluma; otros artistas como Bunbury también han detenido sus shows por situaciones similares.

Mientras el debate continúa, el ‘+Pretty +Dirty World Tour’ de Maluma avanza hacia su tramo final, con conciertos programados desde su inicio el 15 de marzo en Barcelona hasta su cierre el 16 de agosto en Guadalajara, México.

Publicidad

Durante su estancia en México, el artista también deleitó a sus fans con la participación del cantante Pipe Bueno, interpretando "El rey" como homenaje a la música local.

Mira también: Escudero dice que Maluma ‘borró cassette’ al despedirlo: rompe su silencio y revela la verdad