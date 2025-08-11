En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
VIDEO MURIÓ MIGUEL URIBE
HORÓSCOPO
NOVIA DE ANDRÉS PARRA
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Maluma pega tremendo regaño a una madre en pleno concierto: "Un acto de irresponsabilidad"

Maluma pega tremendo regaño a una madre en pleno concierto: "Un acto de irresponsabilidad"

El artista colombiano interrumpió su show en Ciudad de México para recriminar a una madre que asistió con su hijito, enfatizando su rol como padre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad