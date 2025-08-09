VIDEO: Momento exacto donde a Maluma lo roban en pleno concierto; esta fue su reacción

Ciudad de México, 8 de agosto de 2025. – Maluma, el artista colombiano que se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del género urbano en Latinoamérica, regresó a los escenarios con su gira ‘+ Pretty + Dirty World Tour’, deleitando a más de 15.000 asistentes en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Sin embargo, su primera de tres presentaciones en la capital mexicana no solo estuvo llena de éxitos y euforia, sino que también fue el escenario de un incidente inesperado que rápidamente se hizo viral en redes sociales: el robo de su gorra.

Este suceso no es un hecho aislado en la carrera del "Pretty Boy", y ha reavivado el recuerdo de otro hurto notorio que sufrió hace más de diez años.

El momento que captó la atención de miles ocurrió justo cuando el intérprete de "Hawaii" ingresaba al escenario, rodeado de su equipo de bailarines, camarógrafos y personal de producción.

Un fanático, con gran agilidad, le arrebató la gorra color beige que llevaba puesta. El video del incidente, titulado "Robaron a Maluma baby en México", rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios en TikTok.

La reacción del artista paisa fue lo que más sorprendió a sus seguidores. A diferencia de eventos anteriores, Maluma volteó a mirar con asombro, luego sonrió y continuó su camino como si nada hubiera pasado hacia la tarima.

La multitud y la rapidez del acto impidieron identificar al responsable. Minutos después, en un gesto inesperado, otro fanático que se percató de la situación le ofreció su propia gorra, la cual Maluma aceptó y se puso, llevándola consigo hasta el camerino.

Este comportamiento generó una ola de comentarios en redes como: “Ya no se enojó como con su arete” y “Le roban una, pero le regalan otra”.



Robo de Maluma en el 2012; le quitaron una 'areta'

El incidente de la gorra evocó de inmediato el recuerdo de un episodio similar que Maluma vivió en septiembre de 2012, un momento que se ha vuelto icónico en la memoria de sus seguidores.

En aquella ocasión, durante el concierto La Mega Movistar Fest en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, el artista, que aún no gozaba del reconocimiento masivo actual, fue víctima del robo de una de sus aretas (aretes) mientras era entrevistado en vivo por la periodista Lina Polanía.

En ese momento, la reacción de Maluma fue notablemente diferente. Visiblemente sorprendido, molesto y adolorido, exclamó repetidamente ante las cámaras: “¡Me quitaron un areta! ¡Me quitaron un areta!”.

Este grito se grabó en la memoria colectiva y es a menudo recordado por los internautas cada vez que el cantante es despojado de alguna de sus pertenencias. Los comentarios en no se hicieron esperar, bromeando con la frase: “Primero la areta y ahora la gorra, ni Maluma se salva”.

Además de estos episodios en concierto, Maluma también ha sido víctima de hurto en situaciones menos públicas.

En agosto de 2024, el artista relató que le robaron su teléfono celular bajo la m

odalidad de "cosquilleo" (pickpocketing) mientras visitaba su criadero de caballos "Dos Aguas", cerca de Medellín.

Aunque inicialmente quiso armar un escándalo, decidió no hacerlo. Este incidente lo dejó sin acceso a su iCloud y tuvo que empezar de cero con un nuevo dispositivo.

Visiblemente indignado, Maluma envió un mensaje a los ladrones, instándolos a dejar la criminalidad:

“Parce, si los ladrones que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas, hombre, no pueden dedicarse a robar, qué ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos, pero no robar”.

A pesar de estos infortunios, Maluma demostró profesionalismo y continuó con su show en México, el cual tiene una duración aproximada de 120 minutos.

El concierto en el Palacio de los Deportes estuvo cargado de energía, repasando los éxitos más importantes de su carrera y los sencillos más recientes, como "Hawaii", "Según quién", "Felices los cuatro", "Chantaje" y "Vente pa’ca".

La puesta en escena, visualmente impactante, reforzó la conexión del antioqueño con sus miles de fans, quienes disfrutaron de un repertorio de aproximadamente 30 canciones.

Los repetidos incidentes de hurto, y la evolución en la reacción de Maluma, ofrecen una singular perspectiva sobre la relación entre las estrellas de la música y la euforia desmedida de algunos seguidores, dejando claro que, para el "Pretty Boy", no es la primera, y quizás no sea la última, vez que se enfrenta a un fanático con manos demasiado ágiles.

