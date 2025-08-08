En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
HORÓSCOPO
MURIÓ PAPÁ DE BEÉLE
LINK DE MATRÍCULAS COLEGIOS PÚBLICOS
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Nampa Básico tomó radical decisión sobre su concierto en el Movistar Arena, ¿lo canceló?

Nampa Básico tomó radical decisión sobre su concierto en el Movistar Arena, ¿lo canceló?

Después de los lamentables sucesos ocurridos en el Movistar Arena por cuenta del concierto de Damas Gratis, Nampa habló de su concierto que tendrá el próximo 9 y 10 de agosto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad