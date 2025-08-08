Nampa Básico tomó radical decisión sobre su concierto en el Movistar Arena, ¿lo canceló?

El pasado miércoles 6 de agosto, el Movistar Arena de Bogotá se convirtió en escenario de un lamentable episodio de violencia minutos antes de que comenzara el concierto de Damas Gratis. Lo que debía ser una noche de celebración y música terminó transformándose en un caos absoluto, luego de que hinchas de diferentes equipos de fútbol protagonizaran enfrentamientos que convirtieron el recinto en un verdadero campo de batalla.

Según reportes oficiales de la Policía, los disturbios dejaron como saldo la muerte de una persona y más de treinta heridos, además de cuantiosos daños materiales. La infraestructura del coliseo sufrió destrozos y algunos sectores fueron saqueados por los vándalos, generando una imagen de descontrol que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La magnitud del incidente no solo despertó rechazo en la opinión pública, sino que también abrió el debate sobre la viabilidad de los eventos programados en el Movistar Arena durante las próximas semanas, especialmente los esperados conciertos de Nanpa Básico, que cuentan con entradas agotadas desde hace meses.



¿Se cancelan los conciertos de Nanpa Básico en el Movistar Arena?

Frente a la preocupación de miles de fanáticos, el gerente del Movistar Arena, Luis Guillermo Quintero, aclaró que la agenda del recinto sigue en pie y que las dos presentaciones del artista paisa se realizarán sin cambios.

“Estos desadaptados son casos puntuales, como pasa en este país.

Son muy pocos, pero generan un caos completo. Este sábado y domingo tendremos dos conciertos espectaculares de Nanpa Básico, ambos totalmente vendidos”, declaró Quintero, subrayando que se reforzarán las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de todos los asistentes.

Nanpa Básico, por su parte, recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de tranquilidad y entusiasmo a sus seguidores: “Vamos a hacer un fiestón, bendito sea mi Dios. Se nos da la oportunidad y no se nos cayó la vuelta, vamos para la cima, de la mano de Dios. Ya saben: sábado y domingo, seguimos firmes en el Movistar Arena, en Bogotá. No se preocupen, que vamos a hacer una fiesta. Estamos más que preparados”.

Las dos fechas, programadas para el sábado 9 y domingo 10 de agosto, están completamente sold out. Las puertas del recinto se abrirán a las 7:00 p.m., y el inicio de los shows está previsto para las 9:00 p.m. La edad mínima para ingresar será de 14 años.

El Movistar Arena y la organización del evento anunciaron que implementarán un operativo especial con personal de logística, refuerzo policial y controles en los accesos, con el fin de garantizar un ambiente seguro, festivo y libre de violencia.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llegar con anticipación, portar siempre su documento de identidad, evitar el ingreso de objetos prohibidos y acatar las indicaciones del personal de seguridad. El mensaje es claro: la música debe unir a las personas, no dividirlas, y el concierto de Nanpa Básico debe recordarse por su energía y talento, no por hechos de desorden.

