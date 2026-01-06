James Rodríguez ilusionó a más de uno al hablar de 'ventaja' de Colombia para el Mundial

El jugador de la Selección Colombia de fútbol, James Rodríguez, se refirió recientemente a lo que considera una ventaja para el equipo 'tricolor' de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sus declaraciones tuvieron lugar en una entrevista concedida a TNT Sports, en la que habló sobre distintos aspectos del torneo y su importancia para la selección colombiana.

James Rodríguez habla de la ventaja que tiene Colombia para el Mundial 2026

Rodríguez, mediocampista con experiencia en múltiples torneos internacionales y varias ediciones de la Copa del Mundo, recordó que Colombia ya aseguró su clasificación al certamen, en el que se enfrentarán a rivales que conforman el Grupo K, como parte del desarrollo del campeonato.



En sus declaraciones, James destacó que una de las “ventajas” que tiene Colombia para el Mundial se relaciona con la ubicación de los partidos del torneo y la posibilidad de contar con un respaldo importante de hinchas colombianos durante los encuentros.



Según el jugador, muchos seguidores de la tricolor viven en los países sede, lo que podría traducirse en una presencia masiva de público en los estadios.

“Para Colombia es bueno porque siempre que jugamos acá es con estadio lleno, el estadio es vestido de amarillo”, expresó Rodríguez al referirse al ambiente que suele acompañar a la selección en sus compromisos disputados en territorio estadounidense.

El mediocampista consideró que este apoyo podría influir en el rendimiento del equipo durante la fase de grupos del Mundial.

El torneo mundialista comenzará en junio de 2026 y por primera vez, contará con 48 selecciones participantes, un aumento respecto a las ediciones anteriores.

Colombia se encuentra en el grupo que le permitirá disputar partidos en diferentes ciudades de los tres países sede, lo cual es parte de los análisis previos de jugadores, entrenadores y observadores del fútbol internacional.

James Rodríguez es uno de los futbolistas más representativos de la selección colombiana en torneos globales en las últimas décadas.

Con participaciones destacadas en mundiales anteriores, el volante aporta no solo experiencia en la cancha, sino también liderazgo dentro del grupo de jugadores que buscarán avanzar en la fase de grupos y posteriormente, en las rondas eliminatorias.

Además de hablar sobre la ventaja que representaría el respaldo de la hinchada, el mediocampista tambié́n se refirió a la magnitud del evento y al valor simbólico de disputar un Mundial.

La Selección Colombia, dirigida por el entrenador Néstor Lorenzo, encara el Mundial con varias figuras experimentadas y un proceso de preparación que incluye amistosos y encuentros previos al inicio de la competición.

El equipo cafetero buscará hacer un papel destacado frente a sus rivales y avanzar lo más lejos posible en el torneo.

La declaración de James Rodríguez sobre la “ventaja” de jugar en países con una amplia presencia de colombianos es uno de los primeros comentarios públicos de un jugador referente sobre el Mundial .

