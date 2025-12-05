¿Dónde queda Uzbekistán, país que enfrentará la selección Colombia en el Mundial 2026?

Ya se conocieron los grupos del Mundial 2026 que se realizará en Canadá, Estados Unidos y México y la Selección Colombia quedó poscionada en el Grupo K en el que enfretará a Portugal, (Nueva Caledonia República del Congo y Jamaica) y Uzbekistán, pero lo que muchos se preguntamn es dónde queda ubicada esta última selección?

Uzbekistán vive el fútbol como un desafío de identidad nacional, durante décadas buscó un lugar en el mapa deportivo mundial mientras fortalecía sus ligas locales, impulsó academias juveniles y formó generaciones que crecieron admirando competiciones internacionales sin poder participar en ellas.

Ese recorrido, largo y lleno de obstáculos, convirtió cada avance en eliminatorias en un símbolo de orgullo para un país que siempre vio en el fútbol una manera de mostrarse al mundo.



Uzbekistán ocupa una posición clave en Asia Central. Limita al norte con Kazajistán; al noreste con Kirguistán; al sureste con Tayikistán; al suroeste con Turkmenistán; y al sur con Afganistán.

Se trata de un país sin salida al mar, una peculiaridad geográfica compartida sólo con otro país en el mundo. Su extensión ronda los 448 978 km², lo que lo sitúa entre las naciones de mayor superficie de Asia Central.

Gran parte del país (aproximadamente cuatro quintas partes) está dominado por llanuras y desiertos, como el desierto de Kyzyl Kum y el este y noreste muestran un relieve montañoso que forma parte de las estribaciones de las cordilleras de Tien Shan.

Aquí se ubica Uzbekistán geográficamente Foto: web

¿Cómo se posiciona Uzbekistán en el fútbol mundial y cuál es su historia?

La selección de Uzbekistán que no venía con su mejor racha durante varias décadas, donde figuras como Server Djeparov, Odil Ahmedov, Ignatiy Nesterov, Maxim Shatskikh y el propio Timur Kapadze, hoy convertido en su entrenador, se habían quedado siempre a un paso de la gloria.

Kapadze, con 119 partidos internacionales y cicatrices deportivas profundas, asumió el liderazgo de un plantel decidido a cambiar la historia. Y lo consiguió a los 43 años, como técnico, alcanzó lo que su generación no logró como futbolistas. Aunque el pase se selló con un empate sin goles, el conjunto uzbeko lo vivió como una verdadera victoria.

A lo largo de los siglos, Uzbekistán fue escenario de civilizaciones clave, donde sus tierras formaron parte del antiguo comercio de la ruta que conectaba oriente y occidente, y albergó, potencias históricas que dejaron una huella cultural.

Tras años bajo dominio soviético, el país recuperó su independencia a comienzos de los años noventa, lo que marcó una nueva etapa en su conformación como nación moderna.

La población actual supera los 30 millones de habitantes, concentrados sobre todo en ciudades importantes como la capital, Tashkent, así como Samarkand, Bujará y otras ciudades históricas.

La región pasó a formar parte del Imperio ruso en el siglo XIX y, desde 1924, fue constituida como la República Socialista Soviética de Uzbekistán dentro de la URSS.

Solo en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética, recuperó su soberanía, lo que moldea tanto la solidez de su identidad como las complejidades que enfrenta en la actualidad.

Tras décadas de intentos y frustraciones, la selección de Uzbekistán consiguió por primera vez su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo celebraron como una victoria sobre su pasado, puesto que era un país históricamente ausente de los escenarios mundiales hoy irrumpe con fuerza.

Este logro no solo representa un triunfo deportivo, hace parte de un proceso de reconstrucción cultural, de identidad y social.

El hecho de que un país marcado por su geografía adversa, su pasado turbulento y desafíos estructurales hoy se encuentre en el mapa futbolístico global muestra grandes ilusiones para su población, según expertos en deporte y sociedad.

Uzbekistán se consolidó en las últimas décadas como uno de los países más influyentes de Asia Central gracias a su posición estratégica, su población numerosa y su rol en la estabilidad regional.

Su ubicación en el centro de la región lo convierte en un punto de conexión clave entre rutas comerciales, energéticas y de transporte que vinculan a Europa, Rusia, China y el sur de Asia.

Este papel geográfico le dio una presencia constante en iniciativas regionales destinadas a coordinar seguridad, economía y cooperación fronteriza, factores que influyen directamente en el equilibrio político y económico de toda Asia Central, según estudios.



Uzbekistán enfrentará a Colombia en el Mundial 2026

A escala internacional, Uzbekistán adquirió mayor visibilidad por su apertura progresiva hacia el comercio global, su participación en organizaciones multilaterales y su interés en integrarse a proyectos de infraestructura como los corredores euroasiáticos, auque ahora el fútbol será su aliado.

En este contexto, cualquier avance relevante, incluido un logro deportivo, contribuye a reforzar su presencia global y el hecho de que haya clasificado por primera vez al Mundial y que enfrente a poderosas selecciones.

Para ello ahora tendrá que enfrentar un duro grupo en el Mundial 2026. Contra la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Selección Colombia que ha logrado alcanzar las semifinales del torneo más importante del fútbol.

