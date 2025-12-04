Perrito hace historia al convertirse en el primer animal nominado a Mejor Actor

El mundo del cine quedó sorprendido luego de que los Premios Astra anunciaron, por primera vez en su historia, la nominación de un perro a Mejor Actor de Terror o Suspenso. Se trata de Indy, el protagonista del thriller de Good Boy, dirigido por Ben Leonberg.

Indy es un retriever de Nueva Escocia conocido por su pelaje marrón rojizo y también que tienen una franja blanca que lo caracteriza, la cual cruza su rostro. Donde expertos mencionan que esta raza suele destacarse por su inteligencia, energía y facilidad para aprender comandos complejos.

Recordemos que el perro es el protagonista de ‘Good Boy’ una cinta de terror psicológico, que llama la atención por su historia, en donde el espectador vive toda la película en los ojos del animal, otorgando un enfoque diferente al género y sintiendose en los pies del animal.



Tanto es así que la cinta narra la historia de un perro que se muda con Todd a una casa en el campo, donde descubre fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Cuando entidades oscuras amenazan a su dueño, el valiente can deberá luchar para protegerlo. Y a medida que avanza la trama su comportamiento cambia en alerta contra las fuerzas oscuras.



¿Quienes están nominados con Indy?

El perro está compitiendo directamente contra actores de renombre como Alfie Williams (28 Years Later), Alison Brie (Together), Ethan Hawke (Black Phone 2), Sally Hawkins (Bring Her Back) y Sophie Thatcher (Companion), quienes competirán para alcanzar los Astra Film Awards.

Se conoció que la ceremonia está prevista para el 9 de enero de 2026 en Los Ángeles, Estados Unidos, día en que se anunciarán los ganadores y se conocerá si Indy se convertirá en el primer animal en la historia de los galardones en llevarse la estatuilla.

Por lo cual, en total estos premios cuentan con 39 categorías que reconocen lo mejor del cine, televisión, artes creativas y pódcasts.

De igual forma, se conoció que la actuación de Indy cautivo los corazones de los espectadores, tanto es así que la película Good Boy cuenta con una valoración de 90% en Rotten Tomatoes y un 82% de aprobación del público, lo que colocan al perro en uno de los favoritos para alcanzar el premio.

