Feid lanza gesto de apoyo a Karol G tras nueva canción, ¿reconcilie?

A lo largo de los últimos días, los nombres de Feid y Karol han sido protagonistas de los titulares y en redes sociales debido a los rumores de una posible ruptura, tanto es así que desde septiembre se comenzó a especular que los dos artistas le pusieron punto final a su relación.

Aunque ninguno de los dos se han referido a este tema, los seguidores de los dos comenzaron a especular sobre una ruptura debido a que ya que no se han vuelto a ver juntos, además de que no coinciden en los mismos eventos y ya no tienen la misma interacción en redes sociales.

Tanto es así que finalizando el mes de septiembre, los fanáticos de Karol G y Feid hicieron crecer los rumores sobre una ruptura debido a que desde dicha época los artistas no aparecen juntos y en sus redes sociales, se dejaron de dar me gustas y comentarios en Instagram.



Posteriormente, Karol G habló a través de su podcast de la Radio Streaming Sirius XM y dijo que su canción Verano Rosa la cual contó con la colaboración de Feid, le “hace sentir que siempre es verano, sin importar qué”, afirmando que su pareja le hace vivir dicha emoción todos los días.

Sumado a esto, Feid hizo una publicación con el número 13, dígito favorito de Carolina y precisamente, ella misma confesó que Verano Rosa ocupaba este puesto en su álbum Tropicoqueta. Pese a esto, también otras señales preocuparon a sus seguidores cómo fue lo ocurrido en os Latín Grammys.



¿Cuál fue el gesto de Feid a Karol G qué muestra su apoyo?

En la gala de Premios Latin Grammy, evento en donde estuvo Karol G y Feid, sin embargo, nunca se vieron juntos, de hecho, la artista subió fotos acompañada de su familia y amigos, mismos a los que les agradeció cuando recibió varios de sus premios. Situación que comenzó a preocupar de nueva cuenta a los seguidores de estos.

Luego, este 18 de noviembre se anunció la colaboración de Karol G con Tainy, llamada 'única'. Donde la publicación que hizo la ‘bichota’ en su cuenta de Instagram, Feid no le dio like y tampoco dejó algún comentario.

Sin embargo, el gesto que ilusiona a los seguidores de esta pareja fue que Feid manifestó su apoyó del lanzamiento a través de la cuenta de Tany, donde compartió su respectivo me gusta, situación que llamó la atención de sus seguidores. Pese a todo, se espera que los artistas compartan el estado actual de su relación sentimental.

