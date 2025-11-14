Publicidad

El gesto que pocos vieron de Karol G en los Latin Grammy, ¿mensaje a Feid?

Karol G fue una de las ganadoras de la noche en los Latin Grammy 2025; aun así, tuvo un gesto inesperado durante la alfombra roja.

Este fue el gesto de Karol G en los Latin Grammys
El gesto que pocos vieron de Karol G en los Latin Grammy, ¿mensaje a Feid?, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @latingrammys
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

La cantante colombiana Karol G deslumbró a todos en la entrega anual de los Latin Grammy en Las Vegas, esto debido a que llegó a la alfombra roja de estos galardones con un vestido negro strapless con brillantes, un escote profundo y plumas en la cintura que destacaron su figura.

Durante la alfombra roja se viralizó un video de redes sociales, en donde se puede observar a la cantante posando ante los fotógrafos mientras dos integrantes del personal ofrecían bebidas a la artista. Lo que llamó la atención fue el gestó que tuvo Karol G con este personal de servicio.

Puedes leer: Se lo llevó Bad Bunny; Westcol se queda muy cerca de ganar el Latin Grammys

La ‘Bichota’ se acercó y saludó a una de las empleadas y le dijo: “No voy a tomar, pero gracias”, mientras esta le tocaba el hombro y la mujer le entregó lo que parecía ser un papel y la artista preguntó: “¿Para mí?”. Acto seguido, Karol G la abrazó y le dio un beso tras esto.

Situación que provocó muchas reacciones positivas en redes sociales, donde muchos usuarios destacan su humildad y cercanía: “Cómo trata a la señora de las bebidas qué mujer tan increíblemente noble y con los pies en la tierra”, “Y su humildad es lo que la hace más bella ”,”El detalle que tuvo con la chica de las bebidas no tiene precio”, entre otros comentarios que resaltaron la buena acción de la colombiana.

Pese a eso, sus seguidores quedaron sorprendidos al ver que Karol G no llegó con Feid, situación que incrementó los posibles rumores de una separación de los artistas colombianos. Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los dos mencionó ninguna palabra sobre una ruptura sentimental.

¿Cómo le fue a Karol G en los Latin Grammy?

Uno de los shows que se robaron todas las miradas en los Latin Grammy fue el que hizo Karol G al interpretar en vivo su tema ‘Coleccionando Heridas’ junto al mexicano Marco Antonio Solís, donde la artista lució una blusa naranja y un jean. Donde los dos artistas bailaron durante un paso de la presentación.

Su presentación fue una de las más comentadas en redes sociales, no solo por la puesta en escena, sino por la conexión con el público, que respondió de inmediato a la propuesta tropical y festiva que llevó al escenario, junto a Marco Antonio Solís.

Minutos después, la colombiana, se llevó dos premios uno a Mejor Canción Tropical y otro a Canción del Año por el tema “Si Antes Te Hubiera Conocido”, lo que terminó de redondear su noche en la gala de los Latin Grammys. Gracias a esto, la ‘Bichota’ logró alcanzar la cifra de 8 estatuillas de estos premios.

Mira también: Karol G y Feid no fueron vistos juntos en los Latin Grammy, ¿crece el rumor de su ruptura?

