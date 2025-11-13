Publicidad

Se lo llevó Bad Bunny; Westcol se queda muy cerca de ganar el Latin Grammys

El colombiano Westcol estuvo nominado en los Latin Grammys 2025 en la categoría de Mejor Interpretación Urbana, donde había mucha expectativa sobre su victoria.

Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Este 13 de noviembre se están llevando a cabo los Latin Grammys en Las Vegas, en una ceremonia en donde se reúne el mejor talento artístico en diferentes categorías. En donde, el streamer Westcol estaba nominado en la modalidad de Mejor Interpretación Urbana por la canción La Plena de W Sound 05.

Sin embargo, dentro de esta misma categoría estaban nominados, Capaz de Merengueton, Jay Wheeler por Roma, De Maravisha compuesta por Takischa Featuring y Nathu Pulusso y Debí tirar más fotos de Bad Bunny, en donde el artista de Puerto Rico se terminó llevando la victoria.

Puedes leer: J Balvin encendió Las Vegas con su Fiesta 7 durante la semana de los Latin Grammys

Tanto es así que las anunciadoras afirmaron que por una amplia votación de los jurados de la academia Bad Bunny se terminó llevando el galardón. Situación que generó que las redes sociales se pronunciaran, donde varios mostraron su orgullo por la participación de Westcol en los Latin Grammy.

“Es de reconocer y aplaudir lo que ha logrado Westcol en tan solo 1 año, único stream en el mundo en ser nominado con su proyecto W SOUND a los grammy, desafortunadamente no se ganó hoy, pero sin duda conseguir llegar a la pantalla grande ante millones de personas, lo hace un ganador! Cómo comunidad estamos muy orgullosos por demostrar cada día su perseverancia, la ilusión y el sueño de conseguir este reconocimiento no acaba hoy, a seguir trabajando, esto esto solo es el comienzo. A fuego con la W”, mencionó la cuenta principal de fans del streamer.

¿Qué otros Latin Grammys se han entregado?

Además del Latin Grammys que consiguió Bad Bunny en la modalidad de mejor composición urbana, se conoció que Fito Paéz y la mexicana Renee comparten el Latin Grammy a mejor canción de rock, mientras que Andrés Cepeda ganó en la categoría de mejor álbum pop tradicional, mientras que Karol G ya consiguió su primer galardón por mejor canción tropical.

Puedes leer: Latin Grammy 2025 podrán verse en vivo por DITU, con Carolina Cruz como presentadora

Por otro lado, Trueno obtiene el Latin Grammy a mejor canción de rap/hip hop por “Fresh”, Julión Álvarez consiguió al mejor Álbum de música banda por su disco “42-18” y Rubén Blades obtiene el Latin Grammy a mejor álbum de salsa.

