Artistas que se presentarán en los Latin Grammy; Karol G en cabeza y de las más esperadas

La edición número 26 de los Latin Grammy 2025 promete una de las noches más impactantes del año musical. Este jueves, desde las 8:00 p.m. (hora de Miami), el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas recibirá a los artistas más importantes de la industria latina.

Entre los nombres más esperados, Karol G encabeza la lista, acompañada de estrellas como Bad Bunny, Gloria Estefan, Christian Nodal, Ca7riel & Paco Amoroso, Morat y Marco Antonio Solís.

La ceremonia, organizada por La Academia Latina de la Grabación, será conducida por el cantante colombiano Maluma y la actriz Roselyn Sánchez. Para el intérprete de Hawái, será su debut como anfitrión, mientras que Sánchez repite por octava vez en esta labor.

Karol G, la presentación más esperada de la noche

La Bichota regresa al escenario de los Latin Grammy como una de las artistas más esperadas. Su éxito internacional con Mañana Será Bonito la consolidó como una de las voces femeninas más influyentes de la música urbana, y su presentación en Las Vegas promete ser uno de los momentos más comentados de la gala.

Además, Karol G representará a Colombia en el show principal, compartiendo escenario con la agrupación Morat, también confirmada para actuar en vivo. Se espera que ambos lleven al público una puesta en escena cargada de identidad latina, ritmo y emoción.

Otros artistas que se presentarán en los Latin Grammys

El evento reunirá a una combinación de artistas consagrados y nuevas promesas. Entre los confirmados para actuar están Aitana, Alejandro Sanz, Carín León, Carlos Santana, Fuerza Regida, Edgar Barrera, Iván Cornejo, Nathy Peluso, Raphael, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves y Los Tigres del Norte.

El puertorriqueño Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas gracias a su disco Debí tirar más fotos, incluyendo categorías como Álbum del Año y Grabación del Año. Le siguen el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, ambos con 10 nominaciones.