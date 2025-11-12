Arelys Henao y el cambio que accedió a hacer por petición de su esposo

Por una colaboración entre Arelys Henao, la "Reina de la Música Popular", y El Heredero, el exponente de la música carranguera, pasaron por el espacio de Barra Libre de La Kalle, en donde la cantante reveló que la impulsó a realizar esta colaboración donde explicó que el principal influyente de esto fue su esposo.

Según Arelys Henao la colaboración con El Heredero comenzó mucho antes de que se convirtiera en el fenómeno de una canción de él. La propia cantante confesó que fue su esposo el que le mostró este género de la carranga y la invitó a seguir de cerca a El Heredero.

Puedes leer: Dua Lipa envía contundente mensaje a los colombianos antes de su concierto en El Campín



" A mi esposo le gusta mucho la carranga y él estaba viendo TikTok y le apareció," explicó Arelys Henao. Al verlo, el esposo de la artista sintió una corazonada sobre el talento del santandereano. Ante esta situación, la reacción fue inmediata por parte de su pareja sobre El Heredero.



Arelys Henao comentó que su esposo le dijo: "Amor mira este señor canta increíble va a ser muy grande". Y explicó que la corazonada que tuvo por El Heredero fue tal que comenzó a promocionarlo: "Le voy a subir una historia," y "empezó a subirlo en todas sus redes sociales".

Tanto es así que esta recordó que su esposo dijo: "Yo ese señor tengo el presentimiento que va a ser muy grande".



¿Qué más comentó Arelys Henao en la entrevista?

A lo largo de la entrevista Arelys Henao comentó que con esto evolucionó a una amistad y un intercambio de consejos en la industria. Tanto es así que afirmó El Heredero que llegó un punto que le propuso a la artista componer un dueto, donde se mezclara dos géneros musicales.

Puedes leer: Elder Dayán sorprende a seguidores anunciando que será padre por cuarta vez: "Varoncito"

Publicidad

Una vez El Heredero comentó esto, Arelys Henao recordó que estaba acostada y durmiendo cuando la canción, Lágrimas de Despecho, llegó. Su esposo, quien "madruga mucho", fue quien la escuchó primero y su reacción fue decisiva: quedó "traumatizado" por lo buena que le pareció.

Sin consultar a Arelys, él tomó la decisión que impulsa la colaboración: "No amor si usted supiera la canción que mandó Heredero yo ya le dije que sí la grabábamos". Cuando Arelys se despertó, preguntó si ya la había escuchado, a lo que él contestó: "No, yo ya le dije porque amo esa canción y me gustó". La "Reina de la Música Popular" confesó que, al escucharla, le encantó.

Publicidad

Mira también: Arelys Henao y el cambio que accedió a hacer por petición de su esposo