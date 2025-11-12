Dua Lipa envía contundente mensaje a los colombianos antes de su concierto en El Campín

La intérprete de canciones como 'Levitating', 'Houdini' y 'Dance The Night', Dua Lipa, se aseguró de que la conexión con sus "amores de Latinoamérica" sea total.

A través de un video que emocionó a quienes ya cuentan los días, Dua Lipa expresó en un perfecto español que falta muy poquito para verse otra vez.

Puedes leer: Dua Lipa sorprende a fanáticos en pleno concierto; no lo veían venir



La cantante manifestó su profunda ilusión por la gira:



"No veo la hora de visitar sus ciudades hermosas: Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México". Concluyó su mensaje, revelando la intensidad de su anticipación al afirmar:

"Estoy soñando con ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto". Esta comunicación directa ha amplificado el deseo de verla en vivo en cada una de las paradas de su gira.

El calendario de la Radical Optimism Tour en la región es intenso y comienza de inmediato. La primera parada se concretó en Argentina, con un concierto en Buenos Aires.

Luego la artista continuó a Chile, donde se presentó en Santiago el 12 de noviembre. Brasil es el único país de la región que disfrutará de dos fechas: la primera en Sao Paulo el 15 de noviembre y la segunda en Río de Janeiro el 22 de noviembre.

Publicidad

La llegada a Colombia está pautada para el 28 de noviembre, con el altamente anticipado espectáculo en el Estadio El Campín de Bogotá. La gira culminará su recorrido continental con tres citas en la capital mexicana, Ciudad de México, programadas para el 1, 2 y 5 de diciembre.

El paso de Dua Lipa por Colombia es, quizás, el más significativo desde una perspectiva de experiencia para el público.

Publicidad

El regreso de Dua Lipa con su Radical Optimism Tour busca revertir el sabor agridulce que dejó su primera presentación en 2022.

Puedes leer: Así suena Dua Lipa cantando en español canción de Enrique Iglesias; sorprendió a muchos

En aquella ocasión, la cantante trajo su Future Nostalgia Tour, pero el evento fue noticia y tendencia en redes sociales, aunque no precisamente por las razones positivas esperadas. El espectáculo se llevó a cabo en el parqueadero del Parque Salitre Mágico en Bogotá.

Aunque la artista cumplió con la producción planeada al aire libre, las quejas de los asistentes dominaron la conversación.

El problema principal radicó en la visibilidad: "las críticas de los asistentes surgieron porque las pantallas del evento estaban muy abajo, lo que limitó de gran manera la visibilidad de la mayor parte del público".

Un detalle particularmente frustrante fue que, según reportes, personas ubicadas fuera del recinto podían disfrutar del espectáculo e incluso ver mejor las pantallas que aquellos que habían adquirido entradas.