Dua Lipa sorprende a fanáticos en pleno concierto; no lo veían venir

Durante su actuación del 7 de noviembre en el estadio Estadio de Buenos Aires, River Plate, Dua Lipa regaló un momento inolvidable al cantar en español el clásico “De música ligera” de Soda Stereo, diciendo al público con mucha fluidez: “Aquí aprendí que la música rock es muy importante en la Argentina… Si la conoces, canta conmigo. Esto es ‘De música ligera’.”

La estrella sorprendió a sus fans, quienes la elogieron y se emocionaron entre aplausos y gritos ante ese puente entre el pop global y el rock latino, superando las expectativas de sus fans tanto en Argentina como en los demás países que esperan su tour.

Lee también: Eden Muñoz y Bacilos lanzan 'Chimba', una mezcla entre Tropipop y sonido sinaloense

Dua Lipa mantiene en su gira, Radical Optimism Tour, la tradición de incluir en cada país una canción local que conecte con su audiencia.

Es "De música ligera" la canción de rock argentino más internacional de la historia?



Dua Lipa interpretando Soda Stereo en River✨🎵 pic.twitter.com/1XOuK00t0l — esteban (@estebang) November 8, 2025

En Argentina eligió precisamente “De música ligera”, uno de los himnos definitivos del rock en español lanzado por Soda Stereo en 1990.

Publicidad

Lo cuál demuestra que no solo reafirma su aprecio por la cultura musical argentina sino que también el nivel de preparación de la artista, puesto que cantó la canción en español y con acompañamiento de la multitud.

Te puede gustar: Daddy Yankee vuelve al juego con Bizarrap en la BZRP Music Sessions #66, ¿para su ex?

Publicidad

El espectáculo estuvo lleno de luces, bailarines, producción increíble y sobre todo esa complicidad especial cuando el público reconoció la frase “Si la conoces, canta conmigo”, instante en el que el estadio se convirtió en un coro colectivo, mostrando que es una de las canciones más reconocidas en el país.

Redes sociales se llenaron de videos, memes, frases de admiración; la prensa local la definió como “una noche que se vuelve historia” y los fans argentinos como “una diva adoptada”.

"Soda Stereo":

Porque Dua Lipa cantó #DeMusicaLigera durante su show en River pic.twitter.com/SrKLoW0Nbr — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 8, 2025

¿Qué se espera de Dua Lipa en Colombia?

Dua Lipa llegará a Colombia este 28 de noviembre en Estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá, perfilando el show como un evento icónico y lleno de sorpesas, entre estas:

Un repertorio con sus mejores éxitos, con una tradicidión local al país anfitrión, siguiendo la misma mecánica de Argentina; una buena produccion, teniendo en cuenta la escenografía, el vestuario, efectos visuales y conexión con el público; como en Argentina rindió homenaje a Soda Stereo, en Colombia deja la vara alta y la expectativa acerca de una elección adecauda para homenajear el país. Entre tanto, sus fans en redes sociales han manifestado la emoción y ansias con las que esperan este conierto en Bogotá.

DUA LIPA IS COVERING “DE MÚSICA LIGERA” BY SODA STEREO AT THE RIVER PLATE STADIUM#RadicalOptimismTourBuenosAires pic.twitter.com/ea5P6NDW6r — Update Dua Lipa (@updatedlipa) November 8, 2025

Publicidad

Mira también: Carin León rompe el silencio y confiesa la última vez que le ‘chingó la madre’ a alguien