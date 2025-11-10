Paola Jara y Jessi Uribe toman radical decisión sobre su hija Emilia: "No me gusta"

La expectación por la llegada de Emilia, la primogénita de la pareja de música popular, Paola Jara y Jessi Uribe, se vio envuelta en una decisión radical que, si bien es ya una tendencia entre las grandes celebridades, dejó a sus seguidores "sorprendidos y un poco tristes".

A pocos días de que la cantante antioqueña dé la bienvenida a la bebé, cuyo nacimiento se espera para inicios de diciembre o alrededor del 12 de diciembre, aunque la fecha puede variar, la pareja anunció que puso un "ciberescudo" a la identidad de su hija, negándose a mostrar su rostro en las plataformas digitales.

Esta determinación fue dada a conocer por la pareja durante una interacción en vivo, que posteriormente fue difundida por varias cuentas de fans de Paola Jara y otros perfiles dedicados al entretenimiento. El anuncio confirma que, al igual que sus colegas que han tomado medidas similares, la prioridad de los artistas es proteger a su hija recién nacida.



La decisión de no exponer el rostro de Emilia se alinea con una tendencia adoptada por figuras internacionales de alto perfil como Camilo, Maluma o J Balvin.

Sin embargo, para Paola Jara y Jessi Uribe, esta medida está firmemente sustentada en la experiencia previa del cantante santandereano, quien es padre de cuatro hijos fruto de su anterior matrimonio con Sandra Barrios.

Jessi Uribe fue enfático al señalar que su intención es proteger a la pequeña de los comentarios agresivos y la "energía negativa" que a menudo se propaga en el entorno digital. El bumangués explicó que las ofensas y los comentarios duros provienen de "personas muy pesadas detrás de perfiles falsos".

El intérprete de 'La culpa' recordó las vivencias que ha tenido con sus otros cuatro hijos, quienes, según mencionó, ya no son mostrados en sus redes sociales precisamente debido a las críticas recibidas.

Jessi Uribe sintetizó la frustración que implica la exposición pública con una frase contundente: "Tener a la gente contenta es muy difícil". Explicó el dilema constante: "cuando muestro a mis hijos no me gusta la energía que tiran y los comentarios, y cuando no los muestro que por qué no los muestro, entonces la verdad, no".

Tanto Paola Jara como Jessi Uribe están firmes en este acuerdo de cuidado de la identidad de Emilia. Más allá de unirse a una moda de celebridades, su objetivo es preservar a su hija de la toxicidad que suele inundar las plataformas.

Aunque la pareja tomó esta medida preventiva, aseguraron a sus seguidores que la ausencia de Emilia en redes sociales no será total. Los artistas aclararon que sí compartirán momentos especiales de la bebé, aunque de forma estratégica.

En sus publicaciones, los fanáticos podrán ver las "manitos" o los "piecitos" de la niña, o incluso imágenes donde aparezca de espaldas, pero el rostro, definitivamente, permanecerá fuera del alcance público.

Mientras algunos usuarios de internet expresaron su apoyo a la decisión, otros manifestaron su decepción y juzgaron a la pareja.

Estos críticos argumentaron que los artistas buscaron "llamar la atención" al mostrar el embarazo constantemente en conciertos y redes sociales, para luego "dar unas razones de tan poco peso" al ocultar a la bebé.

