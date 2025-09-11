¿Jessi Uribe le pidió perdón a Sandra Barrios? Este fue el inesperado mensaje

Jessi Uribe volvió a encender la conversación en el mundo de la farándula. En una reciente Akapella Session de La Kalle, el cantante bumangués lanzó una estrofa que dejó a medio mundo con la ceja levantada. Y es que las palabras que soltó sonaron a confesión, a arrepentimiento y, para muchos, a un pedido de perdón directo a su exesposa Sandra Barrios.

El clip no tardó en rodar por redes y ahí está el detalle: frases como “Primero pido perdón, perdón por lastimar su corazón” y “yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho” se interpretaron como un retrato claro de lo que pasó con la madre de sus cuatro hijos, cuando todo se alborotó por su relación con Paola Jara.

En la tarima, Jessi se mostró crudo, sin adornos, casi como si estuviera leyendo un diario en voz alta. Reconoció fallas, habló de culpa y dejó que la melodía hiciera eco en cada verso. Y claro, en cuestión de minutos, las redes sociales estaban encendidas: ¿estaba Jessi abriéndole un canal a Sandra o simplemente estaba jugando con su propia historia para darle más sazón a su show?

La discusión no se quedó corta. Muchos aplaudieron que sacara la voz para admitir errores, mientras que otros lo acusaron de aprovechar la situación sentimental para seguir alimentando titulares. Lo cierto es que la estrofa no pasó desapercibida y terminó metiéndose en las tendencias del día.

Quienes conocen su trayectoria saben que Jessi siempre ha jugado al borde entre lo personal y lo artístico, y esta vez no fue la excepción. Versos como “Sé que te duele, pero me duele más a mí” o “Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes” reforzaron esa idea de que más que un show, fue una catarsis pública.

Mientras tanto, Sandra Barrios no ha dicho ni una palabra sobre el tema, pero su nombre ya anda pegado a los comentarios y teorías que ruedan en internet. Y es que, en el mundo del espectáculo, cada frase se analiza como si fuera pista de una novela.

Letra completa de La Culpa – Jessi Uribe

Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado deshecho,

que sin quererlo te hice mal y perdí mis derechos.

Que tú fuiste incondicional y yo saqué provecho,

y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho.

Te pienso como nunca, incluso mucho más que antes,

y aunque sé que fui yo el que fallé, ya he sufrido bastante.

Sé que fui el que te causó dolor,

pero si te hace sentir mejor,

ya estoy pagando mi error.

Quisiera que no olvides que un día yo te quise,

y que no me recuerdes por el daño que te hice.

Se me volvió rutina que la mente me destruya,

yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya,

para no pensar en ti,

para no sentirme así.

Sé que te duele, pero me duele más a mí.

Quisiera que no olvides que un día yo te quise,

y que no me recuerdes por el daño que te hice.

Se me volvió rutina que la mente me destruya,

yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya,

para no pensar en ti,

para no sentirme así.

Sé que te duele, pero me duele más a mí.

Yo quiero desahogarme hoy,

me han acabado y aquí estoy,

resistiendo lo que trajo una versión.

¿O acaso alguien me escuchó,

o por lo menos preguntó?

¿Cómo fue? Pues muy fácil les diré:

Primero pido perdón, perdón por lastimar su corazón,

pero me enamoré, me entregué perdidamente.

Y no pude detenerme, hubo alguien que robó mi corazón.

Para no alargar el cuento, porque ya saben el resto,

me despido recitando esta canción.

Quisiera que no olvides que un día yo te quise,

y que no me recuerdes por el daño que te hice.

Se me volvió rutina que la mente me destruya,

yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya,

para no pensar en ti,

para no sentirme así.

Sé que te duele, pero me duele más a mí.