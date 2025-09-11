Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿FIN DE JAMES?
JESSI URIBE ROMPE EN LLANTO
¿DADDY YANKEE CONTRA WESTCOL?
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / ¿Jessi Uribe le pidió perdón a Sandra Barrios? Este fue el inesperado mensaje

¿Jessi Uribe le pidió perdón a Sandra Barrios? Este fue el inesperado mensaje

Jessi Uribe soltó una estrofa en La Kalle que muchos tomaron como un mensaje para su ex, Sandra Barrios, y las redes no lo perdonaron.