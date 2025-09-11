Jessi Uribe rompe en llanto y por fin da su versión: “Hubo alguien y no pude detenerme”

Jessi Uribe, una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia y más allá, no solo cautiva a las masas con sus melodías pegadizas, sino que también mantuvo al público expectante con los giros de su vida personal.

Su separación de Sandra Barrios, la madre de sus hijos, y el posterior inicio de su relación con Paola Jara, generaron en su momento un verdadero "huracán" en el ámbito de la farándula.

Desde aquellos días de controversia, una de sus canciones más sonadas, "La Culpa", ha estado en el centro de las interpretaciones de sus seguidores.

Muchos de ellos han sostenido firmemente que la letra fue escrita pensando en Sandra Barrios, percibiendo en ella un reconocimiento de su responsabilidad en el daño sentimental que pudo haber causado. Estrofas conmovedoras como:

"Yo sé que el pacto entre tú y yo ha quedado desecho, que sin quererlo te hice mal y perdí mis derechos. Que tú fuiste incondicional y yo saqué provecho, y que fue por mí que este mundo se nos volvió estrecho", han sido vistas por sus fans como una clara alusión al dolor ocasionado a su exesposa al enamorarse de otra persona, reconociendo su error en cada verso.

Años después de esa ruptura tan comentada y el inicio de su actual relación, Jessi Uribe decidió romper el silencio de la manera más auténtica para él: cantando. Fue en un exclusivo y emotivo capítulo de "Akapella Sessions", de La Kalle, donde el artista sorprendió a la audiencia.

Durante su interpretación de "La Culpa", y conmovido, Jessi Uribe interrumpió la canción para añadir una improvisación "breve pero contundente".

En un momento de profunda vulnerabilidad, Uribe se desahogó con palabras cargadas de emoción que muchos interpretaron como una disculpa y una explicación largamente esperada:

"Yo quiero desahogarme hoy, me han acabado y aquí estoy, resistiendo lo que trajo una versión. ¿O acaso alguien me escuchó, o por lo menos preguntó cómo fue, pues muy fácil les diré. Primero pido perdón, perdón por lastimar su corazón, pero me enamoré, me entregué perdidamente y no pude detenerme; hubo alguien, que robó mi corazón".

Estas potentes líneas no solo expresan un perdón explícito, sino que también confesarían el motivo detrás de la separación: un enamoramiento irrefrenable.

El artista continuó su emotivo recital, concluyendo con una estrofa aún más emotiva que muchos interpretaron directamente dirigida a Sandra Barrios, evidenciando el profundo pesar que lo acompaña:

"Para no alargar el cuento, porque ya saben el resto, me despido recitando esta canción: Quisiera que no olvides que un día yo te quise y que no me recuerdes por el daño que te hice, se me volvió rutina que la mente me destruya, yo hubiera preferido que la culpa fuera tuya, para no pensar en ti, para no sentirme así, sé que te duele pero me duele más a mí".

La improvisación, entregada con una honestidad palpable, ofreció la tan esperada "versión" de Uribe ante la polémica, generando un impacto emocional que resonó mucho más allá del escenario de La Kalle.

