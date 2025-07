Jessica Cediel dio detalles de por qué ya no aparece en televisión; seguidores quedan en shock

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia. Gracias a su participación en varios programas le ha permitido ganarse el cariño del público, y su carisma la convirtió en una figura muy querida. Su carrera no se detuvo ahí: dio el salto a nivel internacional al trabajar para cadenas como Univisión y Telemundo en Estados Unidos, consolidándose como una de las caras latinas más visibles en la televisión hispana.

Sin embargo, hace casi tres años que no aparece en televisión, lo que ha generado dudas entre sus seguidores sobre su situación actual.

Aunque ya no está presente en la pantalla chica, Jessica no ha desaparecido por completo del ojo público. A través de sus redes sociales, sigue compartiendo aspectos de su vida diaria, su camino espiritual, rutinas de cuidado personal, y detalles tanto de su vida en Colombia como en el extranjero. No obstante, su última aparición en televisión fue en el programa La Descarga del canal Caracol, hace ya algún tiempo.

¿Qué ha pasado con Jessica Cediel?

Para aclarar las dudas, fue la propia Jessica quien explicó su situación en su cuenta de Instagram. “Muchos me preguntan por qué no estoy en televisión, qué ha pasado, dónde estoy. Por primera vez en 21 años de carrera ininterrumpida, tanto nacional como internacional, estoy tomando un descanso”, afirmó.

Cediel dejó claro que no se trata de falta de oportunidades. “He recibido muchas ofertas laborales, tanto en Colombia como fuera del país”, aseguró, pero ha decidido no aceptarlas por motivos personales. “Es la primera vez que me alejo de la televisión y las cámaras. Quise darme un tiempo para mí, porque siempre he estado trabajando, y esta vez decidí tomar una pausa”, explicó.

Durante este receso, ha aprovechado para enfocarse en otras áreas de su vida, lo que le ha traído bienestar. “Eso no quiere decir que haya dejado de trabajar. Sigo involucrada en proyectos que me apasionan y que también están relacionados con la televisión y el cine. Se vienen muchas sorpresas, pero este momento es para recargar energías y descansar”, concluyó.

Con esta pausa voluntaria, Jessica Cediel demuestra que el éxito también implica saber detenerse, priorizar la salud mental y el equilibrio personal. Sus seguidores, aunque extrañan verla en pantalla, la siguen acompañando en cada paso de este nuevo capítulo, a la espera del momento en que decida regresar con la misma energía y pasión que siempre la han caracterizado.

