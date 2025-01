Jessica Cediel sorprende con confesiones sobre desamores: "En qué momento me metí ahí"

Jessica Cediel, la reconocida modelo, actriz y presentadora colombiana , volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar un video en el que comenta , con su característico carisma, las decepciones amorosas que ha enfrentado.

La figura pública, quien es conocida por su trabajo en la televisión colombiana y su presencia en el exterior, no solo compartió sus experiencias, sino también reflexionó sobre los aprendizajes que el amor le dejo.

En el video, grabado desde el interior de un carro, Cediel comienza diciendo. “Estaba leyendo unos mensajes y hay gente aterrada diciendo que si me han roto el corazón” , acompañado de una risa que refleja su naturalidad.

La actriz confesó que, al igual que muchas personas, enfrento desamores y también ha roto corazones. Con un tono relajado y algo de humor, agregó: “Mentiras, mentiras, porque yo también he roto el corazón, así que también he estado desubicada . También he tenido momentos humildes, demasiados humildes la verdad, que uno mira para atrás y dice ¿En qué momento me metí ahí?’ ”.

Publicidad

Jessica Cediel también aprovechó para desmentir el mito de que las figuras públicas estén exentas de problemas sentimentales. “Hay gente que cree que porque uno es figura pública no le pasa nada, pero no es así. Me pasa lo mismo que a vos” , afirmó.

Aunque la actriz no mencionó nombres específicos, sus seguidores no tardaron en relacionar sus declaraciones con momentos de su vida amorosa. Entre ellos, su recordada relación con el cantante colombiano Pipe Bueno y los rumores que hace poco la vincularon con el artista puertorriqueño Daddy Yankee.

Publicidad

Jessica Cediel es una de las personalidades más queridas en las redes sociales gracias a su autenticidad y cercanía con sus seguidores . Desde hace varios años, la actriz vive en Estados Unidos.

La actriz es conocida por participando en diversos realities y proyectos televisivos. Con su mezcla de talento y personalidad única. Quienes la elogiaron por hablar abiertamente de sus emociones, si no que también abrió un espacio de reflexión sobre las experiencias universales del amor y los desamores . “ Jessica demuestra que, al final del día, todos somos humanos y pasamos por momentos difíciles” , comentó uno de sus seguidores.

Puedes seguir viendo: Pipe Bueno no bebió alcohol ni tuvo relaciones con Jessica Cediel por un año, esta es la razón