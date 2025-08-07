Los cuatro signos más propensos a ser infieles este fin de semana ¡No los dejen salir!

Este fin de semana, las configuraciones planetarias podrían jugar una mala pasada a ciertos signos del zodiaco. Según astrólogos y especialistas en astrología emocional, cuatro signos en particular podrían estar más inclinados a ceder ante la tentación y cruzar la línea de la fidelidad.

Ya sea por necesidad de adrenalina, búsqueda de atención o simple aburrimiento, estas personalidades se verán especialmente vulnerables a decisiones que pueden traer consecuencias duraderas.

Puedes leer: Tres signos del zodiaco que recibirían gran suma de dinero en agosto: lotería o herencias

A continuación, te contamos cuáles son los signos más propensos a ser infieles este fin de semana y qué hay detrás de esa tendencia según la astrología tradicional.

1. Géminis: el eterno dual

Géminis, regido por Mercurio, es conocido por su naturaleza curiosa y su necesidad constante de estimulación mental y emocional.

Publicidad

Este signo de aire no tolera la monotonía y, cuando se siente atrapado en una rutina o en una relación que no le ofrece novedades, es capaz de buscar fuera lo que no encuentra dentro.

Durante este fin de semana, la presencia de la Luna en un signo mutable puede provocar que Géminis se sienta aún más inquieto.

Publicidad

Su necesidad de variedad lo llevará a experimentar una especie de “hambre emocional”, lo que lo vuelve más susceptible a entablar conversaciones coquetas que fácilmente pueden escalar a algo más. Lo preocupante no es solo la acción, sino la aparente falta de culpa con la que puede justificarla.

2. Escorpio: pasión que desborda los límites

Escorpio es un signo intensamente emocional, regido por Marte y Plutón, planetas ligados al deseo, la transformación y los impulsos profundos.

Aunque suelen ser extremadamente leales cuando están enamorados, también tienen una tendencia autodestructiva cuando sienten que no están siendo valorados o satisfechos plenamente.

Este fin de semana, con aspectos astrológicos que favorecen los encuentros secretos y las emociones intensas, Escorpio podría ceder a una atracción irresistible. El peligro con Escorpio no es la infidelidad ocasional, sino que muchas veces se involucra emocionalmente, lo que puede complicar aún más el escenario.

Imagen referencial infidelidad /Foto: Getty Images

3. Libra: el seductor por naturaleza

Libra, gobernado por Venus, tiene una necesidad constante de sentirse amado y deseado. Este signo de aire valora profundamente las relaciones, pero también necesita aprobación externa y estímulo romántico.

Si su relación actual no lo llena del todo —o si siente que no está recibiendo la atención que cree merecer— puede buscar esos halagos en otra parte.

Publicidad

Durante este fin de semana, las energías planetarias acentúan su encanto natural. Esto, combinado con oportunidades sociales, puede llevar a Libra a cruzar una línea que normalmente no traspasaría.

A menudo lo hace más por sentirse deseado que por una intención real de traicionar, pero el daño puede ser el mismo.

Publicidad

4. Sagitario: aventura antes que compromiso

El signo del centauro, regido por Júpiter, es amante de la libertad, la exploración y las emociones nuevas. Sagitario no tolera sentirse atrapado y muchas veces evita el compromiso profundo. Aunque pueden amar intensamente, necesitan sentir que su independencia sigue intacta.

Este fin de semana, la energía astrológica le da un impulso de osadía, lo que lo puede llevar a involucrarse en aventuras que desafían los límites éticos de su relación.

Puedes leer: Estos 5 signos del zodiaco brillarán más que nunca antes de que termine 2025

Para Sagitario, muchas veces el engaño no es un acto de malicia, sino una búsqueda de adrenalina. El problema surge cuando esa necesidad choca con las expectativas de fidelidad de su pareja.

Aunque estos signos muestran una mayor predisposición a la infidelidad en estos días, no significa que todos los nacidos bajo estos signos vayan a engañar.

Como aclara la astróloga argentina Claudia Rizzi, “la carta natal completa, las experiencias personales y el contexto emocional influyen mucho más que un solo tránsito planetario”. La astrología señala tendencias, no destinos inamovibles.

Publicidad

Eso sí, si tu pareja es uno de estos signos y últimamente ha estado más distante, quizás sea momento de tener una conversación sincera.

¿Y tú? ¿Estás dentro de esta lista zodiacal? ¿O tienes alguna sospecha en casa? Sea como sea, este fin de semana promete mover las aguas del amor… y del deseo.