Concejal salió a marchar y expareja le armó escándalo en plena entrevista por infidelidad

Las marchas del 18 de marzo convocadas por el presidente Gustavo Petro en distintas ciudades de Colombia dejaron varios momentos virales en redes sociales.

Uno de los más llamativos ocurrió en el municipio de El Líbano, Tolima, donde un presunto concejal fue sorprendido en plena entrevista por quien al parecer sería una expareja, quien lo acusó de infidelidad, desatando un escándalo en vía pública.

El video viral del concejal de El Líbano

En el video que circula en redes, se observa a un hombre que presuntamente es Javier Rodríguez, concejal del Partido Liberal, dando declaraciones a medios locales mientras marcha con una moto que lleva la bandera del M-19.

Durante la entrevista, una mujer se acerca y lo señala públicamente de haberle mentido sobre su estado civil.

Publicidad

La mujer, quien no se identificó, interrumpe la entrevista mostrando un acta de matrimonio y asegurando que Rodríguez es un hombre casado, aunque él se presentaba como soltero.

"Le dice a las mujeres que es soltero y acá muestro donde es casado con una mujer llamada Paola, esto es un acta de matrimonio" , exclamó la mujer ante las cámaras.

Publicidad

La versión del concejal Javier Rodríguez

Ante la inesperada confrontación, el supuesto concejal intentó defenderse y aseguró que tiene una demanda en contra de esa persona por acoso y daño en bien ajeno.

"Tuvimos una relación de un mes, pero desde entonces no me ha dejado en paz. Me ha acosado constantemente y por eso la denuncié en la Fiscalía" , afirmó Rodríguez.

El periodista que lo entrevistaba le preguntó directamente sobre la acusación de infidelidad, a lo que el concejal insistió en que la mujer lo persigue y que las acusaciones en su contra son falsas. " Estoy sufriendo acoso por parte de esta persona" , agregó en su defensa.

¿Por qué el concejal llevaba una bandera del M-19 en su moto?

Más allá del escándalo personal, la entrevista inicialmente se centraba en la razón por la cual el concejal marchaba con una bandera del M-19 en su moto.

Publicidad

Al respecto, explicó que la bandera simboliza una lucha histórica y un proceso de paz. "Sabemos que el M-19 tuvo un proceso de paz y después nos incluimos en la civilidad. A través de ello, hemos logrado procesos democráticos que nos llevaron a la presidencia con Gustavo Petro" , concluyó.

El video del altercado se viralizó rápidamente, generando opiniones divididas en redes sociales . Mientras algunos criticaron el actuar del concejal, otros cuestionaron el comportamiento de la mujer por hacer públicas sus denuncias en plena vía pública.

Publicidad

Este incidente, que comenzó como una entrevista política, terminó convirtiéndose en un espectáculo mediático que captó la atención de miles de internautas, demostrando una vez más cómo las redes sociales amplifican episodios de la vida privada de los personajes públicos.

Mira también: ‘Juan Diego Alvira’ y Martha Rincón estuvieron en el inicio de las marchas en Día Cívico