Giro inesperado en caso de niña desaparecida en Cajicá; su abuelo vio algo y está en video

Giro inesperado en caso de niña desaparecida en Cajicá; su abuelo vio algo y está en video

La niña Valeria Afanador, de 10 años, desapareció de su colegio y ahora su abuelo dio una declaración que llevaría a las autoridades a cambiar el rumbo de la búsqueda.

Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá
Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en Cajicá
/ FOTO: Compuesta: Video Noticias Caracol y Tomada de carteles de búsqueda de Valeria
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: agosto 15, 2025 11:49 a. m.

