Giro inesperado en caso de niña desaparecida en Cajicá; su abuelo vio algo y está en video

Hay gran angustia en el municipio de Cajicá y en el país en general por la extraña desaparición de una niña de tan solo 10 año, identificada como Valeria Afanador, de quien se perdió su rastro desde la mañana del 12 de agosto de 2025.

Y aunque son pocos los avances que hasta ahora se tiene, recientemente surgió una versión que daría un giro al caso gracias a una reciente declaración entregada por el abuelo de la menor de edad.

La niña, quien tiene síndrome de Down, desapareció estando dentro de su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en este municipio de Cundinamarca, sin que alguien se pudiera percatar de su rumbo.



Se dice que la última vez que fue vista la niña fue hacia las 10:30 de la mañana y vestía la sudadera azul rey de su colegio; además las cámaras del colegio la captaron caminando muy cerca a la reja que separa el colegio del Río Frío por lo que se inició una búsqueda para descartar que haya caído a las aguas.

Es por esto que la búsqueda ha estado centrada en el río y zonas aledañas para determinar si la niña sobrepasó la reja de la institución y se dirigió hacia estas zonas donde aún no se ha logrado pista alguna de ella.

Valeria, niña con síndrome de Down desaparecida

Abuelo de Valeria Afanador habla de un hombre que se la pudo llevar

Y en medio de la búsqueda surgió una reciente versión que llama la atención y que podría dar pistas sobre qué ocurrió con la niña Valeria y si posiblemente fue raptada por alguna persona.

Se trata de la declaración extraoficial que hizo el abuelo de la menor de edad quien relató lo que él alcanzó a ver en las cámaras de seguridad del colegio, según su diálogo con El Tiempo.

Según su versión a la niña la vio caminando "de una lado para el otro" dentro del colegio pero fijando su atención hacia la parte exterior: "Como si alguien del otro costado (o de afuera) la llamara", llevando a intuir que la niña no salió del colegio por voluntad propia sino, presuntamente, guiada por alguien que desde el exterior la incito a pasar la reja.

Incluso el medio menciona un video de cámara de seguridad que captó a la menor de edad cuando ingresa hacia las Eugenias pero las cámaras no captan la salida de Valeria, por lo que sería allí cuando logró salir de la institución.

El abuelo de la niña de 10 años fue claro en que lo que vio lo lleva a dudar de que la desaparición de su nieta corresponda a un accidente e insiste en que puede haber una tercera persona involucrada y que estaría detrás del rapto de Valeria Afanador.

“Dicen que vieron a un hombre alto y corpulento que se la llevó. Por ahí tienen los datos, pero están buscando la dirección”, fue lo que dijo el abuelo, según asegura El Tiempo.

Esta versión extraoficial podría ser tenida en cuenta por autoridades que buscarían descartar o confirmar si efectivamente Valeria Afanador desapareció accidentalmente o si pudo haber sido raptada por alguna persona.

