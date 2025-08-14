Giro inesperado en caso de joven muerto a manos de habitante de calle: "Su perrito"

Autoridades en Itagüí avanzan en la investigación para esclarecer los hechos en que un joven de 19 años perdió la vida a manos de un habitante de calle que lo agredió en plena vía pública de este municipio antioqueño.

Y aunque inicialmente surgió una primera hipótesis de los hechos, basada en las primeras versiones de testigos, el caso ahora ha dado un giro inesperado con una nueva versión sobre qué ocurrió en realidad entre el agresor y su víctima.

Los hechos ocurrieron en la mañana del lunes 11 de agosto frente a un establecimiento comercial donde el joven, identificado como Esteban Yepes, fue sorprendido por la espalda por un habitante de calle que lo agredió en el cuello, ocasionando que perdiera la vida casi que de manera inmediata.



Esta agresión fue captada en video por una cámara de seguridad del sector que permitió a las autoridades identificar al agresor, con ayuda de residentes del sector que brindaron información sobre el hombre de quien, además, se había alertado sobre su agresividad y peligro para la comunidad.

Fue así como lograron capturar al habitante de calle identificado como William de Jesús Cadavid, de 77 años, quien fue señalado por la comunidad de ser una persona agresiva que, supuestamente, golpea a quienes no le den dinero.

Este caso ha despertado la atención en todo el país y en autoridades que avanzan en dar resultados sobre el hecho que genera conmoción por la forma en que actuó el individuo sin ningún temor y quien, al parecer, acostumbraba a reaccionar de esta forma contra la comunidad.

Y en medio de la investigación se manejó una primera hipótesis en la que se dijo que el hombre fue agredido al negarse a darle limosna al habitante de calle que le pidió dinero en la calle.



Nueva versión sobre muerte de Esteban Yepes en Itagüí

Sin embargo, con el paso de los días salió a la luz una nueva versión que toma fuerza y que daría un giro en la reconstrucción de hechos, cambiando la historia de cómo se desató la situación que llevó a la muerte a Esteban Yepes.

Pues se conoció que la víctima había tenido una discusión previa con William de Jesús Cadavid y esto habría sido el verdadero motivo para que el habitante de calle lo atacara al verlo pasar por su lado.

Esta nueva versión surgió tras una declaración de la hermana del joven de 19 años quien reveló detalles de los hechos y una situación hasta ahora desconocida entre Esteban Yepes y su atacante.

La mujer ofreció una entrevista al medio de comunicación local 'Mi Oriente' en el que contó que antes de la agresión ya se había presentado un inconveniente entre su hermano y el habitante de calle por su perrito.

Narró que el joven se levantó temprano y sacó a su mascota a que orinara en la calle, pero en medio del paseo el hombre en situación de mendicidad, sin motivo alguno pateó al perro, lo que ocasionó la reacción de Esteban quien le pidió que no maltratara a su mascota.

"Le puso una patada al perrito y mi hermano como que le dijo algo, como que no le pegara o algo. Mi hermano siguió y el 'indigente' esperó como que mi hermano avanzara unos pasos y lo atacó por detrás con el arma”, detalló la mujer.