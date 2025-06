VIDEO: Abuela de joven que disparó a Miguel Uribe rompió el silencio; una curiosa pregunta

El atentando cometido por un joven de 15 años contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue develando detalles de las personas que estuvieron detrás de este plan y de la vida del menor de edad que fue utilizado para disparar contra el senador.

Pues el joven, que fue traicionado por sus propios cómplices que lo abandonaron en el lugar de los hechos, terminó retenido por la comunidad y el esquema de seguridad de Miguel Uribe que le propinó un disparo en la pierna, en un intento por reducirle la movilidad para que no lograra escapar.

Y en medio de la investigación se han conocido detalles del entorno familiar de este menor de edad quien fue 'presa fácil' para la banda que lo captó, debido a que vivía en un ambiente de presunto abandono y violencia intrafamiliar, en el que estaba a cargo de una tía y su abuela paterna; pues la mamá de este joven falleció hace unos años y su papá lo dejó para irse al exterior a sumarse como mercenario en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Y como este menor de edad resultó herido en medio de la aprehensión en flagrancia, tuvo que ser trasladado a la Clínica Colombia, en Bogotá, hasta donde llegaron familiares a asumir como respondientes.

En medio de la judicialización del joven se filtraron algunos detalles como su dirección, nombres de familiares y hasta el número de teléfono de la abuela paterna quien también se hizo presenten en la clínica el día de los hechos.

Y aunque hasta el momento ni el menor de edad ni sus familiares han ofrecido entrevistas, la abuela de este llamado 'joven sicario' sí alcanzó a tener una conversación con un medio de comunicación el mismo día en que su nieto le disparó a Miguel Uribe Turbay.

Se trata de una llamada telefónica que contestó la mujer en la noche del 7 de junio cuando se encontraba a las afueras de la Clínica Colombia esperando respuesta sobre el menor de edad que estaba a su cargo.

La llamada la hizo el medio de comunicación La Red Viral que marcó el número de teléfono y la mujer que contestó aseguró ser la abuela del joven aprehendido por haber herido de gravedad al político.

En un video de su cuenta de Youtube La Red Viral reveló la conversación que logró tener con la mujer y lo que alcanzó a responderles en la llamada de la que manifestó estar segura que su nieto no fue quien cometió tal acto.

La mujer, evidencia un estado de confusión por lo que estaba viviendo en ese momento en el que además no le habían dado información sobre el estado de su nieto y tampoco lo había podido ver.

"Usted es la abuelita del chico que, presuntamente, hizo el atentado al precandidato presidencial?", le pregunta el periodista ante lo que ella responde: "Sí, pero, ¿para qué es".

Inmediatamente la mujer expresa que no sabe nada de lo ocurrido y que se encuentra por fuera de la clínica debido a que le impidieron ingresar a ver al menor de edad para preguntarle lo ocurrido.

"Mira, te voy a ser sincera, yo no sé nada de nada. O sea, me tienen acá en la calle esperando como una loca; estoy desesperada porque no sé nada", dice la mujer por teléfono.

Inmediatamente agrega: "No sé qué pasó, no sé cómo está él", ante lo que el periodista le indaga cómo se enteró de lo ocurrido y que su nieto estaba involucrado en el caso.

La mujer, quien se limita a dar información mínima, cuenta que fue su hijo, tío del menor de edad, quien la llamó a contarle sobre el atentado, la captura y la herida que sufrió el joven.

Fue por esto que la mujer llegó hasta la clínica pero inicialmente no pudo ingresar ya que el tío del menor de edad ya se había presentado como adulto respondiente y fue a quien las autoridades le permitieron el ingreso para que acompañara al joven en el proceso legal.

"No sé nada de él, me iba a entrar (a la clínica) y ese señor (posiblemente vigilante o policía) me trancó lo más de feo y me dijo: 'Usted no puede entrar' y me tocó ponerme a caminar acá en el pasillo y a tomar aire", detalló la mujer.

Algo de lo que llama la atención es que en medio de la charla la mujer manifestó no saber mucho sobre su nieto y la vida que llevaba, al punto de expresar no estar segura ni de la edad exacta del joven ni de las amistades con las que permanecía.

Aseguró que su nieto estudia en el colegio pero dijo no acordarse el nombre del colegio ni saber con exactitud el grado que cursa: "Creo que sí tiene 14 años, no me acuerdo y creo que hace tercero de bachillerato".

La mujer se muestra un poco molesta cuando le cuestionan sobre las personas con las que aparece el joven en los videos del atentado, ante lo que responde que no sabe qué fue lo que pasó."Sin saber con quién, ¿qué paso? Es que ni siquiera sé nada".

Por último le cuestionan si ella cree que su nieto cometió el atentado, pero de manera inmediata y sin dudarlo expresa: "¡No! Pues claro que no"; e insiste en que no sabe bien los hechos y hasta cuestiona al periodista en la llamada pidiéndole que le cuente él qué fue lo que pasó.

"¿Cuéntame tú, qué paso? ¿Por qué no me cuentas? Es la única manera de enterarme, a ver ¿qué pasó?", dice la mujer quien posteriormente cuelga la llamada.

