Lo que encontraron en el cuerpo del hombre hallado sin vida en un humedal de Bogotá

El barrio Villa Nelly, en la localidad de Kennedy, Bogotá, quedó paralizado el pasado 5 de agosto con un hallazgo que conmocionó a toda la comunidad. Vecinos del sector, al pasar por el humedal La Vaca, notaron algo extraño flotando en el agua. Al acercarse, se encontraron con una escena difícil de olvidar: el cuerpo sin vida de un joven fue lo que salió a la superficie.

Se trataba de Juan Pablo Vega López, de 25 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 2 de agosto. La última vez que fue visto, según su familia, había salido con un grupo de amigos a pasar el rato en varios sitios del sector. Nada parecía fuera de lo común hasta que dejó de contestar llamadas y no regresó a su casa.

Lo primero que hicieron los habitantes fue llamar a las autoridades, que rápidamente se desplazaron hasta el punto. Unidades del CTI de la Fiscalía se encargaron de acordonar el área y adelantar el procedimiento técnico para levantar el cuerpo y recoger elementos que sirvieran de apoyo en la investigación.

Los familiares llegaron poco después y confirmaron la identidad del joven. La noticia se regó en minutos por todo el barrio. Juan Pablo era conocido por varios vecinos, y su muerte causó sorpresa, no solo por su juventud, sino por las circunstancias que rodean el caso.

Hipótesis de las autoridades sobre muerte de hombre en humedal

Tras la inspección del cuerpo, las autoridades entregaron los primeros detalles. Según los reportes oficiales, no se encontraron signos de violencia ni indicios de forcejeo. Además, Juan Pablo conservaba todas sus pertenencias, lo que llevó a descartar de entrada que se hubiera tratado de un intento de hurto.

Esto dio paso a una hipótesis distinta: los investigadores creen que el joven pudo haber ingresado por su cuenta al humedal, posiblemente bajo los efectos del alcohol. En ese estado, cualquier pérdida de equilibrio o desorientación habría sido suficiente para provocar una caída al agua.

Aunque el humedal La Vaca no tiene grandes profundidades, no se necesita mucho para que ocurra una tragedia si la persona no está en condiciones de reaccionar. Sumado a eso, la vegetación y la falta de iluminación en algunas zonas del sector dificultan la movilidad en horas de la noche.

Por ahora, las autoridades están a la espera de los resultados de Medicina Legal, que permitirán determinar la causa exacta del fallecimiento. Mientras tanto, el caso sigue siendo materia de investigación, aunque la versión de un accidente cobra fuerza.