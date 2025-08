Revelan “guardado” del carro que cayó desde un ascensor vehicular en Parkway

El caso del accidente que dejó una mujer muerta en el sector del Parkway, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, sigue revelando detalles que generan más preguntas que respuestas.

Esta vez, el foco no está solo en la tragedia ocurrida dentro del edificio residencial, sino en el historial del vehículo involucrado: un Volkswagen Parati color plateado que, según registros oficiales, tiene una larga lista de infracciones pendientes.

Una fuente cercana al proceso reveló a EL TIEMPO que el vehículo en el que se movilizaban las dos personas el día del accidente tiene siete comparendos activos por un valor superior a los 11 millones de pesos.

Las multas han sido impuestas entre abril de 2024 y marzo de 2025, y el historial es preocupante: hay infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad, parquear en zonas prohibidas, desobedecer señales de tránsito, no portar el seguro obligatorio (SOAT) e incluso no tener la revisión técnico-mecánica vigente.

Carro cae desde ascensor vehicular /Foto: redes sociales / El Tiempo

Comparendos millonarios y un historial cuestionable

De acuerdo con la información obtenida por EL TIEMPO, las autoridades ya iniciaron la verificación tanto del sistema del ascensor vehicular como del Volkswagen accidentado.

“Ya se sabe que el carro aparece a nombre del hijo de la dama que murió tras el volcamiento. Ahora se verifica el estado técnico del vehículo y el estado del conductor”, explicó un investigador del caso.

El mismo funcionario confirmó que, al cruzar la placa del carro con las bases de datos oficiales, se encontraron los siete comparendos pendientes, por un valor total de 11.409.000 pesos. La infracción más costosa, de 6.869.800 pesos, fue impuesta el 5 de octubre de 2024 en la calle 24 con carrera 15, a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el accidente.

Ese mismo día, el sistema registró otro comparendo adicional por no portar la revisión técnico-mecánica al día, lo que pone en entredicho el estado de funcionamiento del vehículo antes del accidente. Aunque aún no se ha confirmado quién estaba al volante al momento de la tragedia, las autoridades no descartan que el historial del carro pueda influir en el proceso judicial y pericial que ya está en marcha.

Fallece al caer con su carro de ascensor vehicular / FOTO: Captura de video @pasaenbogota

Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación ya asumió el caso y se encuentra revisando tanto los elementos técnicos del elevador como el estado legal y mecánico del carro. La hipótesis inicial apunta a que el carro cayó al vacío porque el conductor —cuya identidad aún no ha sido confirmada— habría acelerado al ver que la puerta del ascensor se abrió, sin notar que la plataforma no estaba lista.

Por ahora, no se ha revelado públicamente quién iba conduciendo, aunque se sabe que la mujer fallecida —una reconocida empresaria del sector de la construcción— se encontraba dentro del vehículo. Otra persona sobrevivió al accidente y fue trasladada a un centro médico. Su testimonio será clave para esclarecer lo ocurrido.