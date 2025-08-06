Cartelera de Hip Hop al Parque 2025: estas son los artistas confirmados

Nada de preámbulos. 23 y 24 de agosto son los días en los que el Parque Simón Bolívar se convertirá en el templo del hip hop, con el regreso de uno de los festivales más esperados del año: Hip Hop al Parque 2025.

La edición número 27 no llega suave. Viene con 24 agrupaciones en tarima: ocho internacionales, cuatro nacionales y 12 locales, elegidos tras pasar por la exigente Beca Hip Hop al Parque 2025, que este año volvió a mover masas en las convocatorias.

Y sí, lo que muchos pedían se va a cumplir: la vieja escuela y la nueva se van a encontrar en una misma tarima, con respeto y flow, sin competir, sin pelear, solo rindiendo homenaje y soltando barras como se debe.



UN CARTEL QUE UNE ESCUELAS, BARRIOS Y GENERACIONES

La temática de este año, “Bogotá, un territorio de paz, generación tras generación”, le pone sabor y sentido a una apuesta que no solo busca prender la tarima, sino también romper esa brecha generacional que tanto se ha hablado en la cultura.

Jhon Fredy Cepeda, alias ‘Zkirla’, el curador del festival, lo dejó claro: esta versión no se queda en la nostalgia ni se obsesiona con la innovación. Es un punto medio, una esquina en donde se topan los que arrancaron tirando rimas en los 90 y los que hoy le meten autotune, drill o trap con discurso. Todos caben, todos aportan.

Según ‘Zkirla’, la idea es honrar a quienes empezaron esta vuelta, los que rayaron los primeros muros, tiraron freestyle en el parque, pusieron los vinilos a rodar cuando nadie hablaba de hip hop en Colombia. Pero también hay espacio —y merecido— para los nuevos talentos que han convertido el barrio en estudio, la calle en tarima, y la vida en una canción.

LA CARTELERA QUE RETUMBAR HIP HOP AL PARQUE

Entre los invitados internacionales destacan Ana Tijoux, Coast Contra, El B, The Beatnuts y Lord Kossity, quienes traerán líricas afiladas, beats clásicos y mensajes sociales.

Vienen con repertorios cargados de fuego, letras conscientes y esa energía que solo se siente cuando el beat pega justo en el pecho. Ana Tijoux, por ejemplo, vuelve con su fuerza latina y combativa; The Beatnuts traerán ese sonido crudo de Nueva York; y Lord Kossity pondrá a todos a moverse con su fusión de rap y dancehall.

Por el lado colombiano, la representación está igual de pesada: Granuja, El Nido, H2O, DJ Destroy Arms y 12 artistas distritales ganadores de la Beca Hip Hop al Parque 2025 completan una alineación que equilibra trayectoria con nuevos talentos que le están metiendo duro a la escena local.

