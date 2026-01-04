Sara Corrales deja impresionados a sus seguidores al presumir su barriguita de embarazo

La actriz Sara Corrales, reconocida por su papel en ‘Vecinos’ compartió la manera en la que cerró el año 2025; en la cual se dejó ver en la playa, en donde mostró su barriga de embarazo y se mostró muy romántica junto a su esposo, Damián Pasquini. Esto mediante una publicación en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, Corrales mostró sus actividades en los días de descanso que tiene y se mostró muy contenta por la pronta llegada de su primer hijo; donde mostró también la armonía que hay con su esposo y la forma que le dió la bienvenida al año 2026.

“Un año increíble de bendiciones”, “se viene el año de Mila”, “una mujer hermosa y espectacular, agradable y buena”, “hermosas”, “qué bella”, “qué bonito es lo bonito”.Fotos que fueron celebradas por sus seguidores, además de ir contando como va la gestación de su primogénito.



Entre otras cosas, Corrales contó que estaba viviendo algo muy extraño, pues en las mañanas no se veía barriga, pero en las noches sí. Adicionalmente, reveló que ha hecho muchos cambios en su vida para salvaguardar la gestación de su pequeño.

¿Quién es el esposo de Sara Corrales?

Sara Corrales decidió formalizar su relación con el empresario argentino, Damián Pasquini, y también experto en marketing. Al punto que este lidera una agencia de tecnología que se encarga de asesorar a compañías en análisis de datos y compras en línea, para lograr grandes resultados.

Pasquini es argentino, pero está radicado en México, donde, precisamente, conoció a la antioqueña, esto después de una producción que esta hiciera en este país. Además de su faceta empresarial, ha hecho trabajos como actor y eso lo terminó acercando a la actriz colombiana.

Tanto es así su unión, que cuando Sara Corrales cumplió 40 años, fue el argentino el primero en felicitarla por medio de un mensaje de Instagram destacando una de las cosas que más le gusta de ella: su risa.

“Esto y muchos años más para ser feliz viéndote reír. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”, escribió Pasquini para acompañar la felicitación de su actual pareja.