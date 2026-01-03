Publicidad

Última llamada del exmánager de Diomedes Díaz a su hija antes de morir; hallado entre rocas

Última llamada del exmánager de Diomedes Díaz a su hija antes de morir; hallado entre rocas

La muerte de Manuel José Páez impactó al mundo del vallenato tras conocerse llamada final a su hija, la cual se convirtió en la pieza clave para resolver el enigma tras su hallazgo.

Última llamada del exmánager de Diomedes Díaz a su hija antes de morir; hallado entre rocas
Última llamada del exmánager de Diomedes Díaz a su hija antes de morir; hallado entre rocas
Foto: Redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 3 de ene, 2026

La muerte de Manuel José Páez Álvarez, conocido cariñosamente en el mundo del vallenato como "Mañe", sacudió los cimientos de la industria musical colombiana el pasado 30 de diciembre.

Tras ser hallado sin vida en las inmediaciones del cerro que conecta El Rodadero con las playas de Inca Inca, en Santa Marta, las especulaciones sobre un posible crimen o accidente no tardaron en circular.

Martín Elías Jr. confirma que será "papá" y revela el nombre; continúa la dinastía Díaz

Sin embargo, la verdad detrás de su partida no se encontraba en la escena del hallazgo, sino en el registro de una última llamada telefónica que sostuvo con su hija, Isabela Páez Ariza.

Lo que inicialmente fue tratado como un enigma judicial, comenzó a esclarecerse cuando Isabela proporcionó a las autoridades el testimonio de esa conversación final.

Según relató la joven, su padre no la llamó para una charla cotidiana, sino para agradecerle por los momentos vividos y despedirse formalmente, cerrando así un ciclo vital antes de que su cuerpo fuera encontrado entre las rocas.

¿Qué le pasó al exmánager de Diomedes Díaz, Manuel José Páez?

La investigación liderada por la Policía Metropolitana de Santa Marta fue contundente al descartar cualquier teoría de violencia externa. El coronel Jaime Ríos confirmó que el cuerpo de Páez Álvarez no presentaba signos de agresión ni rastros de lucha, y que conservaba todas sus pertenencias, incluyendo su teléfono celular y documentos de identidad, lo que eliminó de inmediato la hipótesis de un robo o un homicidio.

El análisis de los hechos permitió establecer que "Mañe" había organizado meticulosamente su partida. Aquel día, se vistió con la ropa deportiva que habitualmente usaba para sus caminatas y se dirigió a la parte alta del cerro.

Elder Dayán, hijo de Diomedes, confiesa que le fue infiel a su esposa: "Dos veces y ya"

Fue allí donde realizó la llamada a Isabela, una comunicación marcada por la calma y la gratitud, antes de colgar y sumirse en el silencio definitivo.

Este acto no fue una decisión impulsiva. La clave para entender el trasfondo humano de este hecho reside en los antecedentes de salud mental del exmánager.

Su hija reveló a los investigadores que su padre enfrentaba una batalla silenciosa contra la depresión y el trastorno de ansiedad. Tras años de éxito en la vertiginosa industria musical, Páez se había mudado a Santa Marta buscando la paz que "La Perla de América" suele ofrecer, intentando distanciarse del ritmo frenético que marcó su vida profesional junto al "Cacique de la Junta".

¿Quién era Manuel José Páez?

Manuel José Páez no era un desconocido para los conocedores del vallenato. Entre los años 2005 y 2013, fue una pieza fundamental en la estructura empresarial y logística de Diomedes Díaz.

Mientras el ídolo brillaba bajo los reflectores, "Mañe" se encargaba de la ingeniería detrás del éxito: negociaciones de contratos, organización de giras internacionales y decisiones estratégicas que definieron una de las etapas más estables y exitosas en la carrera del artista de La Junta.

A pesar de haber recorrido el mundo y conocido la cima del éxito empresarial, Páez Álvarez prefería la discreción.

Sus redes sociales, con apenas un centenar de seguidores, daban cuenta de un hombre que encontraba su mayor felicidad en los planes sencillos, como contemplar el mar desde las playas de Inca Inca, el mismo lugar que eligió para su despedida final.

Tras completarse los trámites legales en Santa Marta, su cuerpo fue trasladado a Ocaña, Norte de Santander, su tierra natal, donde su familia y amigos le dieron el último adiós en una ceremonia privada, lejos de la exposición mediática que suele rodear a las figuras vinculadas al universo de Diomedes Díaz.

