Martín Elías Jr. confirma que será "papá" y revela el nombre; continúa la dinastía Díaz

Martín Elías Jr., nieto de la leyenda del vallenato Diomedes Díaz, vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez, no por un lanzamiento musical, sino por un anuncio que dejó sorprendidos a sus seguidores: el joven de 17 años afirmó que será “papá”.

El mensaje se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde compartió la noticia con una sinceridad que dejó claro que quería ser el primero en dar la información antes de que se filtrara de otra manera.

“Lo veo como una bendición, no como un problema. Para la información de todos, quiero que salga primero de mí antes que se filtre algún tipo de información. Voy a ser PAPÁ y le doy gracias a Dios por darme una bendición”, escribió Martín en su cuenta.

Lo que en un primer momento generó confusión entre sus seguidores fue la aclaración posterior: no se trataba de un bebé humano, sino de un cachorro que ahora será parte oficial de la familia Díaz. Con una imagen del pequeño animal en sus historias de Instagram, el joven músico presentó a su nuevo compañero peludo, confirmando que el “bebé” que esperaba era en realidad un perro.

El cachorro lleva por nombre Diome, un homenaje directo a su abuelo, Diomedes Díaz, símbolo del vallenato colombiano y referente de varias generaciones de artistas. Martín Elías JR. destacó que la elección del nombre no fue casual y que representa la continuidad del legado familiar de forma divertida y emotiva.

El anuncio se dio justo en el contexto de la celebración de su cumpleaños, lo que añadió un tono especial al mensaje. Martín compartió su alegría con los seguidores y explicó que quería que la noticia de su “paternidad” se conociera primero por su boca, evitando rumores o filtraciones que pudieran distorsionar la información.

La sorpresa y la ternura del momento se combinaron en la publicación que rápidamente empezó a generar comentarios y reacciones de todo tipo en redes sociales.

Con el ingreso de Diome a su hogar, Martín Elías JR. suma un nuevo miembro a la Dinastía Díaz, que sigue vigente en la música y ahora también en lo personal.

El joven mostró su entusiasmo y aseguró que cuidar del cachorro es un proyecto que le llena de alegría y emoción, dándole un toque familiar y cercano a su vida frente a los seguidores.