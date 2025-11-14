Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
CINE A MIL PESOS EN BOGOTÁ
EVACÚAN UNIVERSIDAD CATÓLICA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Martín Elías Jr. confirma que será "papá" y revela el nombre; continúa la dinastía Díaz

Martín Elías Jr. confirma que será "papá" y revela el nombre; continúa la dinastía Díaz

Martín Elías JR. compartió un anuncio que sorprendió a sus seguidores. La noticia revela la llegada de un nuevo integrante a la familia Díaz y su especial significado.

Martín Elías Jr confirma que será papá
Martín Elías Jr. confirma que será papá
/Foto: Instagram @martineliasjr
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

Martín Elías Jr., nieto de la leyenda del vallenato Diomedes Díaz, vuelve a estar en el centro de la atención. Esta vez, no por un lanzamiento musical, sino por un anuncio que dejó sorprendidos a sus seguidores: el joven de 17 años afirmó que será “papá”.

El mensaje se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde compartió la noticia con una sinceridad que dejó claro que quería ser el primero en dar la información antes de que se filtrara de otra manera.

Puedes leer: Martín Elías Jr. se accidentó en Casanare manejando cuatrimoto: "Dio varias vueltas”

“Lo veo como una bendición, no como un problema. Para la información de todos, quiero que salga primero de mí antes que se filtre algún tipo de información. Voy a ser PAPÁ y le doy gracias a Dios por darme una bendición”, escribió Martín en su cuenta.

Te puede interesar

  1. Esposa de Mauricio Cendales rompe el silencio luego de tragedia
    Esposa de Mauricio Cendales rompe el silencio luego de tragedia
    /Foto: redes sociales
    Noticias

    Esposa de hombre que fue linchado envía doloroso mensaje: "Te llevaste mi vida"

  2. Gabriel Tafur, Laura Gallego y político
    Gabriela Tafur responde a Laura Gallego polémica en redes
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Gabriela Tafur envía contundente mensaje a 'Miss Bala': "Una responsabilidad mayor"

Lo que en un primer momento generó confusión entre sus seguidores fue la aclaración posterior: no se trataba de un bebé humano, sino de un cachorro que ahora será parte oficial de la familia Díaz. Con una imagen del pequeño animal en sus historias de Instagram, el joven músico presentó a su nuevo compañero peludo, confirmando que el “bebé” que esperaba era en realidad un perro.

Publicidad

El cachorro lleva por nombre Diome, un homenaje directo a su abuelo, Diomedes Díaz, símbolo del vallenato colombiano y referente de varias generaciones de artistas. Martín Elías JR. destacó que la elección del nombre no fue casual y que representa la continuidad del legado familiar de forma divertida y emotiva.

Martín Elías Jr. confirma que será "papá"
Martín Elías Jr. confirma que será "papá"

Publicidad

El anuncio se dio justo en el contexto de la celebración de su cumpleaños, lo que añadió un tono especial al mensaje. Martín compartió su alegría con los seguidores y explicó que quería que la noticia de su “paternidad” se conociera primero por su boca, evitando rumores o filtraciones que pudieran distorsionar la información.

La sorpresa y la ternura del momento se combinaron en la publicación que rápidamente empezó a generar comentarios y reacciones de todo tipo en redes sociales.

Puedes leer: Revelan último video de Martín Elías, antes de abordar la camioneta en la que murió

Con el ingreso de Diome a su hogar, Martín Elías JR. suma un nuevo miembro a la Dinastía Díaz, que sigue vigente en la música y ahora también en lo personal.

El joven mostró su entusiasmo y aseguró que cuidar del cachorro es un proyecto que le llena de alegría y emoción, dándole un toque familiar y cercano a su vida frente a los seguidores.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Chismes de famosos

Martín Elías

Martín Elías Jr

Farándula