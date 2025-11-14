Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Gabriela Tafur envía contundente mensaje a 'Miss Bala': "Una responsabilidad mayor"

Gabriela Tafur envía contundente mensaje a 'Miss Bala': "Una responsabilidad mayor"

Tras un polémico comentario que generó revuelo en redes sociales, la exreina Colombia tomó partido y se pronunció con firmeza desde su posición.

Gabriel Tafur, Laura Gallego y político
Gabriela Tafur responde a Laura Gallego polémica en redes
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 14 de nov, 2025

La abogada, modelo y exreina nacional Gabriela Tafur se convirtió en foco de atención luego de que una exparticipante de certámenes de belleza utilizó expresiones violentas en redes frente a temas poliíticos del país.

Ante esto, la caleña tomó su posición y en un post de instagram, dejó claro que su trayectoria como reina va más allá de la corona.

La polémica dio lugar cuando Laura Gallego, exrepresentante de Antioquia, compartió contenido polémico en el que , según medios, invitaba a “dar bala” o enfrentar físicamente a figuras políticas.

Lee también: Westcol deja atrás a Aida Victoria; video confirmaría quién es su nueva novia

Gabriela Tafur reaccionó con un mensaje contundente en sus redes, recordando que estar como figura pública no exime del deber ético de lo que se transmite a los usuarios. “Cuando uno tiene una voz que llega a muchísimas personas, uno tiene una responsabilidad mayor. Todo lo que se dice cala para bien o para mal”, dijo la exreina.

Los comentarios escalaron cuando Gallego respondió al pronunciamiento de la ex-señorita, argumentando que su comentario había sido “fuera de contexto” y acusándola de entrar tarde al “chisme”.

Además, 'Miss Bala' mencionó al suegro de la ex-señorita Colombia, Juan Manuel Santos, afirmando que cuando el discurso no se alinea con cierta línea política, entonces “deberíamos ser mudas”.

Debido al cruce de comentarios, esto se convirtió en un debate sobre el papel de las reinas de belleza, su voz en el público y hasta sobre ética de la influencia digital. La exreina reafirmó que su título no es sinónimo de silencio: “Yo fui reina y no fui de las que se quedó callada”, expresó.

"Una de las cosas que más me molesta es utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia, más aun, cuando repito, tienes un lente y una lupa enorme y cuando muchas personas de tu departamento están viendo lo que estás diciendo" dijo Tafur.

En su pronunciamiento, también advirtió: “Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, uno tiene que saber que si uno toma una posición muy clara está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población. Y eso no va en contravía de lo que representa ser Señorita Colombia”, declaró.

Tras este tema que se fue viral en redes, la ex-señorita Colombia obtuvo mas seguidores, los cuales comentan que valoran su postura seria y reflexiva, pero también enfrenta críticas de quienes la acusan de politizada o de “ponerse la capa de moralista”.

Sin embargo Gabriela termina diciendo: Los concursos de belleza han cambiado... decir, que la razón por la cuál la gente se molesta por participar en política es porque no conciben una mujer bonita e inteligente es totalmente falaz, porque sabemos que hoy en día las mejores representantes del departamento de cada país son las que tienen una voz fuerte que representan la totalidad de la población".

Mira también: Enseñorita Antioquia explota contra Petro: 'Le exigen más a una reina que a un Presidente"

