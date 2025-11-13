¿Una indirecta? Aida Victoria es pillada cantando despechada tras rumores de su ex

De nueva cuenta Aida Victoria volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que se revelará un video en el que quedó captada cantando música de despecho. Situación que generó muchos comentarios en redes sociales, debido a los rumores que aparecieron sobre una posible relación de Juliana Calderón y Juan David Tejada.

En los últimos días, la hermana de Yina Calderón sí confirmó que se encuentra en una relación sentimental, pero no reveló el nombre de su pareja. Pese a eso, los cibernautas comenzaron a especular que puede ser Juan David Tejada, última pareja sentimental de Aida Victoria.

Ante esto, en sus redes sociales la barranquillera publicó un video cantando música de despecho, situación que volvió a encender las redes sociales y comenzaron a especular que se podría tratar de una indirecta a los rumores que comenzaron a aparecer sobre su ex pareja.



¿Cuál fue el video en el que se ve a Aida Victoria cantando despechada?

Por medio de redes sociales, se observa a Aida Victoria cantando la canción “Mi decisión” de Jhonny Rivera, Sebastián Ayala y Andy Rivera, la cual habla sobre alguien que dio todo por otra persona, pero decide marcharse por voluntad propia, no porque el amor haya terminado.

“Y sé que yo me voy. Y que algún día volveré. Es grande mi orgullo y tal vez fracasé, pero me queda que por ti todo lo intenté”, cantó Aida Victoria. Una vez la influenciadora compartió el video, también mostró su reacción en donde dejó una curiosa pulla tras ser grabada cantando este tipo de música.

Una vez que esta se percató de que estaba siendo grabada, Aida Victoria expresó con ironía, donde mencionó que ya no podía cantar con tranquilidad mientras hacía los quehaceres de la casa. “Ya uno no puede escuchar musiquita haciendo aseo porque le quieren hacer burla a uno.”

Pese a esto, Aida Victoria dejó una indirecta junto al video en la que hizo referencia a que estaba enfocada en sí misma y no en la vida de otras personas, donde mencionó que: "En la mía, porque en la de otro me atraso", esto mientras los cibernautas tratan de justificar los videos que pública.

