¿Ya olvidó a Aida Victoria? Juan David Tejada fue pillado con la hermana de Yina Calderón

Juliana Calderón es una de las creadoras de contenido más polémicas en la actualidad, además de que es hermana de Yina, y las dos han dado de qué hablar en los últimos días. Sin embargo, se viralizó en redes sociales en donde aparece junto a Juan David Tejada, la expareja de Aida Victoria.

El video que comenzó a rondar en redes sociales, se ve a Juliana Calderón junto a Juan David Tejada. Aunque ella en ningún momento menciona al hombre, algunos usuarios hablan sobre los motivos detrás de este peculiar encuentro que se presentó en un reconocido gimnasio de Medellín.

Inicialmente, hay quienes dicen que ahora estarían juntos, para poder estar en contra de Aida Victoria, mientras que otros aseguran que solo se trata de un entrenamiento. Sin embargo, se filtraron algunas fotos de los creadores de contenido en un evento en Medellín, algo que llamó mucho más la atención de los cibernautas.



Por ahora, no se conocen los motivos detrás de que tanto Juliana Calderón y Juan David Tejada aparecieran juntos, pero muchos de sus seguidores dicen que estarían planeando algo. Pese a eso, ninguno de los dos habló sobre el tema, ni se refirieron sobre la intención de esto.

¿Cuál fue la última noticia de Juan David Tejada?

Previamente, Juan David Tejada es noticia por el mensaje que compartió en sus redes sociales a sus seguidores recalcando la importancia de su hijo para él. En donde llama la atención es que en todo momento menciona que va a luchar y estar siempre para él, lo que generó un gran debate en redes.

"Te amo y te amaré siempre. Voy a luchar por ti a como dé lugar, solo te digo que estamos con Dios, y las verdades tarde o temprano salen a la luz. Solo Dios, mi familia y tu sabes la falta que me haces. Te adoro con mi alma, pero en cualquier momento la justicia llega", mencionó Juan David Tejada.

Hasta el momento, no se conocen los detalles tanto de Aida Victoria y Juan David Tejada sobre algunos acuerdos formales, pues en redes sociales dejaron claro que no querían volver a tener contacto. Sin embargo, el 'agropecuario', al ser papá del niño buscaría quedarse más tiempo con su hijo, Emiliano.

