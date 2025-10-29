Fallece reconocida influencer a los 41 años; sufrió un derrame cerebral

Oti Cabadas fue una influencer que se dedicaba a crear contenido con relación a su día a día como conductoras de camiones, profesión que se convirtió en motivo de orgullo e inspiración para miles de personas. Situación por la cual, la noticia de su fallecimiento generó una gran conmoción en sus seguidores.

Tanto es así que Oti Cabadas usaba sus redes sociales en donde compartía su día a día al volante, en el cual mostraba su vida en la carretera con mucho humor, pasión y muchos más valores. Al punto que consiguió tener más de 39.000 seguidores en Instagram y más de 330.00 en TikTok.

Puedes leer: Encuentran sin vida a periodista que destapó olla de narcotráfico en Colombia



Uno de los logros que alcanzó Oti fue convertirse en un canal de visualización para un oficio tradicionalmente para hombres, como es el caso de los conductores de camiones. Sin embargo, pese a las críticas iniciales logró consolidar este trabajo con una perspectiva diferente.

Cabe destacar, por medio de su contenido como ‘Coco Trucker Girl’ contribuyó a visibilizar el trabajo de las mujeres transportadoras, inspirando a muchas otras a no tener miedo de ocupar espacios en profesiones que inicialmente se encontraba planeadas para hombres.



¿Cómo falleció Oti Cabadas?

Según medios locales, Oti Cabadas llegó a participar en la 10ª Quedada de Camiones Clásicos y Americanos de Alcañiz, un evento dedicado al motor en el que apenas dos mujeres estuvieron presentes. Durante los días del encuentro, participó activamente en las actividades y terminó compartiendo con otros conductores.

Puedes leer: Escalofriante revelación de hombre que apagó la vida de John Lennon tras 45 años de silencio

Publicidad

Lastimosamente, el domingo pasado comenzó a sentirse mal, al punto que le pidió a su esposo que la llevará a casa. Sin embargo, durante el trayecto su dolor de cabeza se intensificó hasta el punto que terminó desmayándose y terminó siendo trasladada en helicóptero a un hospital de Zaragoza.

Publicidad

Pese a los esfuerzos de los doctores, Oti Cabadas terminó falleciendo poco después de su llegada al hospital. El fallecimiento de la reconocida creadora de contenido causó mucha conmoción a sus colegas del transporte y compañeros creadores de contenido. Al punto que en las redes sociales, cientos de usuarios han publicado mensajes de condolencia, destacando su alegría, autenticidad y amor por la carretera.

Mira también: Yina Calderón arremete contra el novio de Baby Demoni y desata polémica: “No se quitó la vida”