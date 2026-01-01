Famosa comediante revela que fue diagnosticada con cáncer: “No estaba de vacaciones”

Cynthia Gallardo, comediante chilena reconocida por su participación en el podcast El Sentido del Humor, sorprendió a sus seguidores tras revelar que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino, una noticia que decidió mantener en reserva durante varias semanas mientras enfrentaba el proceso médico.

La humorista utilizó sus redes sociales para explicar que, contrario a lo que muchos pensaban, no se encontraba de vacaciones ni tomando un descanso profesional, sino atravesando una situación de salud compleja que comenzó a inicios de diciembre. Su mensaje generó una ola de reacciones, apoyo y mensajes de solidaridad por parte de seguidores y colegas.

Según relató, el diagnóstico llegó de manera inesperada y la obligó a tomar decisiones médicas inmediatas. Días después de conocer el resultado, se sometió a una intervención quirúrgica como parte del tratamiento inicial, lo que la mantuvo alejada de la actividad pública y de sus proyectos habituales.



El proceso médico de la humorista Cynthia Gallardo

Gallardo explicó que el procedimiento al que fue sometida corresponde a una conización, una intervención utilizada para extraer una parte del cuello uterino y que suele realizarse cuando el cáncer es detectado de forma temprana. Sin embargo, aclaró que este no será el único paso, ya que deberá enfrentar una cirugía más extensa conocida como histerectomía radical.

Pese al impacto emocional que conlleva recibir un diagnóstico de este tipo, la comediante aseguró que la enfermedad se encuentra controlada y que mantiene una actitud optimista frente a lo que viene. Reconoció que el miedo fue inevitable, pero destacó que contar con una red de apoyo ha sido fundamental para afrontar la situación.

Publicidad

Además de compartir su experiencia personal, Gallardo aprovechó el momento para enviar un mensaje claro sobre la importancia de la prevención. Insistió en la necesidad de realizar controles médicos periódicos, especialmente el examen de Papanicolau, el cual permite detectar a tiempo el cáncer cervicouterino y aumentar las probabilidades de un tratamiento exitoso.

Con su testimonio, la humorista no solo buscó aclarar los motivos de su ausencia, sino también generar conciencia sobre una enfermedad que afecta a miles de mujeres. Su decisión de hablar abiertamente ha sido valorada por muchos como un acto de valentía y responsabilidad social.

Publicidad

Video que te puede interesar: Ingrid Macher explica cómo alimentarse correctamente durante el tratamiento del cáncer