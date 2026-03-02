Eclipse de Luna de sangre en Colombia este martes 3 de marzo; hora exacta

El eclipse lunar total del martes 3 de marzo será visible desde Colombia y promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más llamativos del año. Este fenómeno, conocido como Luna de sangre, podrá observarse sin necesidad de equipos especiales y solo dependerá del clima y de la ubicación desde donde usted decida mirarlo.

Según información de portales astronómicos, el eclipse tendrá una duración aproximada de 58 minutos en su fase más intensa. El momento central del evento ocurrirá cuando la Luna quede completamente dentro de la sombra de la Tierra, generando ese tono rojizo que le da su nombre popular. La clave estará en madrugar y buscar un sitio con buena visibilidad hacia el horizonte.

Este eclipse es especial porque no requiere telescopios ni filtros, a diferencia de los eclipses solares. Basta con tener paciencia y un cielo despejado para disfrutarlo. En distintas regiones del mundo se verá en horarios diferentes: en Asia y Australia coincidirá con el atardecer, mientras que en América se apreciará en la madrugada. En Colombia, aunque no se verá en toda su totalidad durante mucho tiempo, sí será posible observar una parte importante del fenómeno.

¿Qué es un eclipse lunar total?

Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra directamente sobre el satélite natural. Durante este proceso, la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y se filtra en tonos rojizos, lo que provoca que la Luna adopte ese color característico. Por eso se le conoce como Luna de sangre.

La visibilidad depende de la posición geográfica. En algunas zonas se observa el eclipse completo y en otras solo de forma parcial. En el caso de Colombia, se podrá apreciar principalmente la fase parcial y un breve momento cercano al máximo del eclipse.



Horarios del eclipse lunar en Colombia

En territorio colombiano, el eclipse se desarrollará en las siguientes etapas:

3:44 a. m.: inicio del eclipse penumbral, cuando la Luna empieza a verse ligeramente más oscura.

4:50 a. m.: inicio del eclipse parcial, cuando una sombra más marcada comienza a cubrir la superficie lunar.

5:57 a. m. a 6:04 a. m.: mejor momento para observar el fenómeno, con el color rojizo más notorio.

6:04 a. m.: instante en el que la Luna entra en la sombra total de la Tierra.

6:08 a. m. a 7:04 a. m. aproximadamente: la Luna empezará a ocultarse en el horizonte aún bajo el efecto del eclipse.

Eclipse lunar total del 7 de septiembre /Foto: IA

En ciudades como Bogotá, la observación será parcial debido a que la Luna se ocultará poco después del punto máximo. El momento más atractivo será alrededor de las 5:57 a. m., cuando el satélite se verá más rojo. Sin embargo, la ventana de observación será corta, por lo que es recomendable estar listo con antelación.

Recomendaciones para no perderse la Luna de sangre

Para disfrutar mejor del eclipse, lo ideal es ubicarse en un lugar con vista despejada hacia el oeste, ya que la Luna estará baja en el cielo. Alejarse de luces artificiales también ayudará a percibir mejor el color y los detalles del evento, especialmente porque coincidirá con el amanecer.

Aunque no es obligatorio usar instrumentos ópticos, unos binoculares o un pequeño telescopio pueden mejorar la experiencia. Estos permiten notar con mayor claridad los cambios de tonalidad en la superficie lunar. También se recomienda revisar el pronóstico del clima, ya que la nubosidad puede afectar la visibilidad, especialmente en ciudades con alta probabilidad de cielo cubierto.