Omar Murillo publica comprometedora foto con otro hombre: “Saquen sus conclusiones”

Omar Murillo volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras una publicación que no pasó desapercibida entre sus seguidores. El actor colombiano compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram en medio de una fiesta, pero fueron dos imágenes en particular las que llamaron la atención: aparece abrazado con otro hombre, sonriendo y disfrutando del momento.

Lo que terminó de encender los comentarios no fue solo la foto, sino la frase que escribió en la descripción: “Lo que pasó anoche… cada quien que saque sus conclusiones”. Esa línea fue suficiente para que cientos de usuarios empezaran a interpretar el mensaje de distintas maneras, abriendo nuevamente el debate sobre su orientación.

En las imágenes, Omar Murillo se muestra relajado, sin poses forzadas y con actitud tranquila. No hay aclaraciones ni explicaciones adicionales, solo un texto corto que dejó el tema abierto a la imaginación del público. Los comentarios no tardaron en llegar: algunos aplaudieron su espontaneidad, otros se mostraron confundidos y varios comenzaron a especular sobre lo que quiso decir con su publicación.

Esta no es la primera vez que el actor queda en el centro de este tipo de rumores. Desde que terminó su relación con Koral Costa, una de las más estables y visibles de la farándula colombiana, muchos seguidores han estado atentos a cada movimiento que hace en redes. Su separación sorprendió a buena parte del público, ya que eran vistos como una pareja sólida y constante en eventos y publicaciones.

¿Omar Murillo es gay?

En las últimas semanas, los comentarios sobre una posible atracción por otros hombres han sido recurrentes en sus perfiles digitales. Sin embargo, hasta ahora, Murillo no ha confirmado ni desmentido de manera directa esas versiones. En varias historias y publicaciones anteriores ha optado por responder de forma indirecta, dejando claro que prefiere no entrar en detalles personales frente a la presión de los usuarios.

Tras la publicación de las fotos que generaron sospechas, muchos seguidores volvieron a preguntarle de forma abierta si le gustaban los hombres. Ante esto, el actor decidió no borrar la publicación ni cambiar su mensaje, lo que fue interpretado por algunos como una forma de enfrentar los comentarios sin dar explicaciones.

La frase “saquen sus conclusiones” fue vista por varios internautas como una respuesta irónica a los rumores constantes que circulan sobre su vida personal. Otros, en cambio, la tomaron como una manera de alimentar aún más el misterio alrededor del tema. En los comentarios se leen opiniones divididas: desde quienes lo apoyan por mostrarse libre y natural, hasta quienes exigen una respuesta clara.