Koral Costa confiesa su gusto hacia Ana del Castillo: "Le daría un besito"

Koral Costa confiesa su gusto hacia Ana del Castillo: "Le daría un besito"

La expareja de ‘Bola ocho’ estuvo en los micrófonos de El Klub de La Kalle, donde habló de varios aspectos personales de su vida.

Koral Costa habla de su gusto por Ana del Castillo
Koral Costa confiesa su gusto hacia Ana del Castillo: "Le daría un besito"
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de La Kalle y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de feb, 2026

Durante su paso por El Klub de La Kalle, la creadora de contenido e influencer Koral Costa mostró su lado más divertido y espontáneo. Al punto que respondió sin tapujos al ser interrogada sobre sus gustos y si alguna vez se ha sentido atraída por otra mujer, provocando una declaración que dejó sorprendido a todos.

La cantante sorprendió a la mesa de trabajo al revelar que tiene una "debilidad" por una de las figuras más importantes del vallenato actual; Ana del Castillo. Pese a eso, mencionó que no siente ninguna atracción por las mujeres y esto solo se debe a un capricho que tiene.

Puedes leer: Koral Costa no se guardó nada al hablar sobre La Segura: “No me gustó su actitud”

A pesar de haber negado ser lesbiana, Koral admitió que hay una mujer que le encanta visual y profesionalmente, al punto que dijo. "Ya yo les dije acá: Ana del Castillo, amor... Me encanta", confesó entre risas. La admiración por la intérprete de "El Favor de Dios" es tal, que Koral no dudó en responder qué haría si tuviera la oportunidad de tener un acercamiento con ella.

¿Qué haría Koral Costa con Ana del Castillo?

La entrevista tuvo un tono más relajado, al punto que uno de los integrantes de la mesa, le preguntó si "pecaría" con la cantante vallenata, ante esto, la empresaria fue pícara y directa: "Daría un besito... Aquito", señalando sus propios labios. Sin embargo, volvió a enfatizar que no le gustan las mujeres.

En ese momento de la entrevista mostró a una Koral Costa más relajada y segura de sí misma, capaz de admirar la belleza femenina sin que esto cambie su autopercepción o sus principios. Además aprovechó la ocasión para hablar sobre los posibles rumores de una relación abierta que tuvo con Omar Murillo.

Uno de los rumores que hubo era sobre la posibilidad que estos dos el tiempo que estuvieron juntos, tenían una relación abierta y que por tal motivo estos se la pasaban en bares. Ante esto, la creadora de contenido rechazó rotundamente el tema de una relación abierta. "Soy una mujer muy conservadora... no lo permitiría ni con una pareja mujer ni con una pareja hombre", aseguró Koral Costa.

Tanto es así que explicó que su estilo extravagante y su presencia en lugares como Teatrón no definen su comportamiento sentimental. Debió a que para ella, ir a una discoteca diversa o tener amigos de la comunidad no cambia sus principios: "El que tú vayas a una discoteca gay no te hace gay... eso no se pega".

