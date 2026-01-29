Omar Murillo le sale al paso a críticas y comentarios sobre su orientación

Una de las caras más conocidas en la industria colombiana es Omar Murillo, en especial por la interpretación de ‘Bola 8’ en la producción “El Man es Germán”. Sin embargo, en los últimos días el actor ha llamado la atención de las personas debido a varios comentarios cuestionando su orientación.

El actor fue noticia después de confirmar su separación con Koral Acosta, después de varios años de romance, al punto que se llegaron a mudar a España los dos. Posteriormente, se conoció Murillo comenzó a subir varias publicaciones al lado de hombre, lo que despertó varios comentarios en redes sociales.

Ante esto, Omar Murillo compartió unas declaraciones en las que señaló que no entendía por qué para las personas era tan importante conocer la orientación de alguien, afirmando que esto no debía ser un tema tan relevante y hay más problemas que se deben tomar en cuenta.

Posteriormente, este volvió a subir una foto con algunos compañeros en un gimnasio lo que despertó todavía más las preguntas en redes sociales, sobre su orientación. Ante esto el actor salió a las críticas con un mensaje en sus redes sociales.



¿Qué dijo Omar Murillo sobre su orientación?

A través de su cuenta de Instagram, Omar Murillo compartió un carrusel de instantáneas en las que presumió su belleza posando frente al espejo y agregando la canción "Pluma pluma G*y" de Los Morancos". De igual forma, compartió un mensaje sobre este tema de su orientación.

Puedes leer: ¿Bruce Willis murió? La verdad sobre su estado de salud tras mensaje de su esposa

Publicidad

“Si ‘ga*y’ es cuidarse, respetar y vivir libre, entonces el problema no es la palabra.”, agregó. Una vez se conoció esta publicación, varios de sus seguidores reaccionaron, donde algunos mencionaron que con este mensaje confirma su orientación, mientras que otros destacan desmintió todo tipo de rumores.

Publicidad

Por el momento, el actor e influencer continúa entreteniendo a sus miles de fanáticos en redes sociales con su respectivo contenido de humor, estilo de vida y reflexiones acerca de diferentes situaciones.

¿Quién es Omar Murillo?

Omar Murillo Angulo, conocido popularmente como "Bola 8", es un reconocido actor, modelo, cantante, empresario y humorista colombiano nacido en Cali en 1981. Famoso por sus papeles en producciones como El man es Germán y Sin senos no hay paraíso, además de tener participación en diferentes realities.

Se conoció que debutó en televisión y cine, destacando por su carisma y versatilidad en el humor, tanto es así que su rol icónico es de "Bola Ocho" en Las detectivas y Víctor, posteriormente en El Mán es Germán, lo cual lo terminó de catapultar a la fama, para posteriormente radicarse en España por su emprendimientos.

Mira también: Ómar Murillo y Koral Costa confirman su separación tras 17 años: "No tienes el derecho"