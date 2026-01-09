Omar Murillo rompe el silencio tras su separación y deja un enigmático mensaje

La noticia sobre el fin de la relación de Omar Murillo recordado por su personaje de “Bola 8” y Koral Costa llegó a su fin tras más de 17 años juntos, una noticia que sorprendió a todos sus seguidores este 6 de enero.

Tanto es así que fue la misma Koral Costas quien confirmó la separación, afirmando que el fin de la relación se presentó en buenos términos y no estuvo marcada por conflictos, ni por una falta de amor entre ellos. Al punto que la creadora de contenido escribió “Sí, me separé”.

Posteriormente, mediante una interacción con sus seguidores explicó que simplemente tomó la decisión de terminar la relación. “Si, pero no porque no haya amor. Cuando tú tienes amor; dejan que las personas logren sus sueños, que las personas logren lo que quieren lograr. Tú no tienes el derecho de retener los sueños de nadie, y cuando tú tienes un sueño, tú no quieres que nadie lo retenga”.

Una vez se conoció este mensaje, Murillo no se había pronunciado sobre este tema. Sin embargo, en las últimas horas se conoció un mensaje del actor en donde parecería que responde la confesión de Koral.

Publicidad

¿Cuál fue el mensaje de Omar Murillo tras su separación?

Por medio de su Instagram, Omar Murillo compartió unas imágenes donde aparece sentado en una silla y escribió: “A veces se gana, otra veces se pierde”, frase que acompañó con emoticones de corazones rojos rotos.

Puedes leer: VIDEO: Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes dan emotiva sorpresa a fan que cantaba en la calle

Publicidad

De igual forma, se puede observa que el actor se encuentra pensativo, mientras viste una chaqueta de invierno y un sombrero, esto mientras suena de fondo la canción los Inquietos del Vallenato, Recuérdame, que habla de una pareja que se ha dejado pero él le pide que lo recuerde siempre.

Al punto que un fragmento de la canción que se escucha en la publicación de es “Piensame, donde tú estés... Piensame, yo soy tu amor... Si me pides antes de marcharte... Que te espere, aquí estaré siempre... Sabes que sí, mi amor... Por siempre te amaré y te querré mi amor... Por siempre te amaré y te querré mi amor”.

Pese a esto, algunos comentarios en redes sociales han comenzado a especular si realmente terminaron la relación después de 17 años de pareja. Sin embargo, Omar no se ha pronunciado de manera concreta sobre el tema.

Así mismo, otros usuarios afirman que no creen que hayan terminado, sino que todo se pueda tratar de una experiencia para captar la atención en redes sociales y seguir vigentes. Por lo cual, hasta el momento, la única confirmación oficial de esta situación es el mensaje Koral Costa.

Publicidad

Mira también: Ómar Murillo y Koral Costa confirman su separación tras 17 años: "No tienes el derecho"