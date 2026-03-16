Video clave en desaparición de David Acosta en Zona T de Bogotá: "Cometió un error"

Continúa la investigación por la desaparición de David Acosta, un ingeniero de 27 años de quien no se tiene rastro desde hace casi una semana, dio un giro significativo tras la revelación de nuevas pruebas de video y hallazgos tecnológicos. En las cuáles se evidencia que el ingeniero fue visto por última vez en la madrugada del 1 de marzo, luego de salir de un casino en la Zona T de Bogotá.

Se conoció que una de las piezas fundamentales es una grabación de cámaras de seguridad que captó al joven momentos después de abandonar el establecimiento de juegos, sin embargo, durante las imágenes como este estaba contando un dinero y salió con este en la mano.

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En las imágenes, se observa a David Acosta caminando por la vía pública mientras sostenía el celular con su dinero. Sin embargo, el detalle que captó la atención de los investigadores ocurre segundos después: el video muestra cómo el ingeniero se tropieza accidentalmente con dos personas que transitaban por el lugar.



Según el material audiovisual, estos individuos proceden a subirse a un vehículo poco después del encuentro. Este instante marca el punto final del rastro visible del joven de 27 años, convirtiéndo esta parte audiovisual como un documento clave para la investigación del caso del ingeniero.

¿Qué más se conoció el caso de David Acosta?

Una vez se conocieron estas imágenes, también la mamá del joven afirmó que se dio el hallazgo del dispositivo móvil de Acosta. De acuerdo con informes recientes, el celular del ingeniero fue activado o encontrado en circunstancias calificadas como "extrañas", lo que genera mayor misterio al caso.

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La madre reveló que el dispositivo estaba siendo operado con una tarjeta SIM registrada a nombre de una tercera persona. Además, se conoció que el número asociado actualmente al dispositivo pertenece a alguien que "no es de nacionalidad colombiana", un detalle que ha abierto nuevas interrogantes sobre quiénes estuvieron en contacto con el joven.

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David Acosta desapareció en una zona conocida por su alta afluencia de personas y esquemas de seguridad, lo que hace que su pérdida de rastro sea aún más alarmante para su familia y la comunidad.

Las autoridades continúan analizando las líneas de tiempo y los contactos realizados desde el teléfono del ingeniero para determinar si hubo un hecho delictivo vinculado a las personas con las que se tropezó en el video o si el cambio de la tarjeta SIM indica un robo posterior a su desaparición. Por ahora, los familiares y allegados de David Acosta mantienen el llamado a la ciudadanía para que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato a la policía.