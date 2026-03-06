Sale a la luz nueva pista de David Acosta, ingeniero desaparecido en la Zona T: hay video

Han pasado cinco días desde que se perdió el rastro de David Acosta, un ingeniero de petróleos de 27 años, quien se desempeña como gerente comercial de una multinacional, fue visto por última vez en la madrugada del pasado 1 de marzo en el sector de la Zona T, al norte de Bogotá.

Ante esto, se conoció que las cámaras de seguridad se convirtieron en una pieza fundamental para reconstruir los últimos momentos del ingeniero. Según los registros recolectados por la familia y las autoridades, David Acosta estuvo en un casino desde las 3:52 p. m. hasta cerca de las 9:00 p. m. del sábado.

Sin embargo, las últimas imágenes revelaron cómo este salió de un local en la zona a las 3:50 a. m. del domingo caminando solo hacia la carrera 15, en el cual, se aseguró por parte de las autoridades le comentaron a CityTv que el joven estaba bien, sin signos de desorientación o con rasgos de haber consumido alcohol en exceso, pero fue en este punto que se perdió rastro de él.



¿Cuál fue la última conversación que tuvo David Acosta?

Por otro lado, se conoció que el ingeniero sostuvo una conversación con su hermano, Daniel. En esta, el joven explicó que se encontraba comprando camisas y trajes formales debido a que en su oficina le habían exigido un código de vestimenta. "Ya no me dejan ir de sport", fue lo último que le dijo.

A pesar del tiempo transcurrido, las cuentas bancarias de Acosta no han registrado movimientos, lo que ha llevado a las autoridades a descartar hasta el momento que esto se trate de un hurto o un "paseo millonario". Pese a eso sus dispositivos como su iPad y computador, permanecen apagados.

Pese a eso, la familia de David Acosta ha denunciado ser víctima de llamadas extorsivas. Jacquelin Botina, tía de David, relató que han recibido exigencias de dinero que oscilan entre los 2 y 5 millones de pesos por parte de personas que aseguran tenerlo retenido. Sin embargo, la policia confirmó que esto se trata de personas que estan aprovechando de la situación de la familia.

Lo último que se conoció es que David Acosta vestía un pantalón de sudadera azul rey de marca Nike, una camiseta negra, tenis blancos y portaba joyas personales, incluyendo una cadena de oro con una cruz, además de que mide 1,74 metros, es de contextura atlética y tez trigueña, descripción que usa el Gaula y la Sijin para encontrarlo.