Filtran video tras ataque a empresario en Bogotá; su escolta, desesperado por reanimarlo

Un video que comenzó a circular en redes sociales dejó al descubierto los minutos posteriores al ataque contra el empresario Gustavo Aponte, ocurrido en el norte de Bogotá. Las imágenes muestran cómo su equipo de seguridad intentó auxiliarlo en plena vía pública, luego de que el hombre recibiera varios disparos a las afueras de un gimnasio de la cadena Bodytech, ubicado en el sector de La Cabrera.

El hecho se registró en la tarde del miércoles 11 de febrero, en inmediaciones de la calle 85 con carrera Séptima, una de las zonas más transitadas y exclusivas del norte de la capital.

Según testigos, el empresario había salido del lugar cuando fue abordado por un sujeto que lo estaba esperando cerca de la entrada del establecimiento.

De acuerdo con la información conocida, el esquema de protección reaccionó de inmediato. En cuestión de segundos, los escoltas lo subieron a una camioneta con la intención de trasladarlo a un centro médico cercano. Sin embargo, antes de iniciar el recorrido, intentaron auxiliarlo dentro del vehículo, tal como se observa en el video filtrado.

¿Qué se ve en el video que circula en redes?

El material audiovisual muestra a varios hombres tratando de prestarle primeros auxilios en el platón de una camioneta. Uno de ellos parece realizar maniobras para estimular su respiración, mientras otros piden ayuda y miran con desesperación el entorno. La escena ocurre a plena luz del día y frente a personas que se encontraban en el sector.

En el registro se aprecia cómo el vehículo arranca rápidamente con rumbo a la Clínica del Country, uno de los centros asistenciales más cercanos a la zona. Allí fue recibido por personal médico, quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Las imágenes han causado impacto por la crudeza del momento y porque evidencian la reacción inmediata del equipo de seguridad, que buscó salvarle la vida sin perder tiempo.

Esto hacía el empresario Gustavo Aponte horas antes de su fallecimiento en Bogotá Foto: imagen tomada de @tavo_triatleta.

¿Quién era el empresario atacado?

Gustavo Aponte Fonnegra hacía parte de la familia propietaria de la empresa Arroz Sonora, una de las compañías arroceras más reconocidas del país. Desde 1993, el grupo familiar ha liderado procesos de expansión en distintas regiones, consolidando su marca en el mercado nacional.

Además de su faceta empresarial, Aponte era conocido por dirigir una fundación sin ánimo de lucro enfocada en el apoyo a menores de edad en zonas vulnerables, especialmente en el suroccidente de Bogotá, donde realizaba actividades sociales y educativas.

Personas cercanas a su entorno señalaron que acostumbraba asistir al gimnasio del sector y que su rutina era frecuente, lo que habría facilitado que fuera ubicado en ese punto específico.

Las autoridades adelantan la verificación de cámaras de seguridad del sector, tanto del gimnasio como de establecimientos cercanos, con el fin de reconstruir los movimientos previos al ataque y establecer cómo se desarrollaron los hechos.

