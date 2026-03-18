Tráiler de Spider-Man 4: cambia las reglas del juego, ¿nuevos poderes y un viejo aliado?

El miércoles 18 de marzo de 2026 quedará marcado en el calendario arácnido como el día en que Marvel Studios y Sony Pictures finalmente soltaron el primer adelanto de Spider-Man: Brand New Day.

Esta cuarta entrega, protagonizada nuevamente por el carismático Tom Holland, promete sacudir los cimientos de lo que conocíamos sobre el héroe de Nueva York, situándonos cuatro años después de los eventos que nos dejaron el corazón roto en No Way Home.

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El avance, que se extiende por casi tres minutos, arranca con una imagen cargada de nostalgia: Peter Parker observa desde las alturas cómo sus inseparables MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon) se preparan para su etapa universitaria.



Sin embargo, la melancolía dura poco. En esta nueva etapa, el joven héroe no solo lidia con el hecho de que nadie recuerda quién es bajo la máscara, sino que también enfrenta un desafío biológico sin precedentes.

Una de las revelaciones más potentes del tráiler es que las habilidades de Spider-Man están sufriendo una alteración en su ADN. Esta metamorfosis en sus poderes lo lleva a buscar ayuda científica en un rostro muy familiar para la audiencia, pero extraño para él en esta nueva realidad: Bruce Banner.

El encuentro con el personaje interpretado por Mark Ruffalo añade una capa de tensión emocionante, ya que Banner, afectado por el hechizo del Doctor Strange, no tiene ni la más mínima idea de quién es el chico que le pide auxilio.

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Pero no todo es ciencia y dilemas personales. La Gran Manzana se ha convertido en un hervidero de conflictos organizados bajo una estructura bastante compleja.

El tráiler confirma que el amigable vecino tendrá que verse las caras con una red de malhechores que no actúan de forma aislada. Entre los nombres confirmados destacan Scorpion, con el regreso de Michael Mando, y Tombstone, interpretado por Marvin Jones III.

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Además, se dejan ver pistas sobre la aparición de Mister Negative y la influyente organización conocida como La Mano, lo que eleva el nivel de peligro a escalas nunca antes vistas en la saga de Holland.

Por si fuera poco, el avance nos regala un enfrentamiento de métodos con la aparición de The Punisher. Jon Bernthal retoma su papel para chocar directamente con la ética de Spider-Man, mostrando que la convivencia entre distintas formas de impartir justicia será un eje central de la trama.

La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, también le da la bienvenida a nuevos talentos como Sadie Sink, Tramell Tillman y Liza Colon-Zayas, aunque sus roles específicos se mantienen bajo llave.

Spider-Man: Brand New Day tiene su estreno programado para el 31 de julio de 2026. Se posiciona como la primera gran apuesta cinematográfica de Marvel para ese año, abriendo el camino para la llegada de otras producciones masivas como la esperada Avengers: Doomsday en diciembre.

Si el tráiler es una prueba de lo que viene, prepárense para ver a un Peter Parker más maduro, investigando una red de amenazas conectadas mientras intenta comprender qué está pasando con su propio cuerpo.

