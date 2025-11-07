La millonada que costó hacer la película bibliográfica de Michael Jackson

La película sobre la vida de Michael Jackson, una de las estrellas más grandes de la historia de la música, podría llegar a los cines en formato de saga de dos partes. La producción, titulada Michael, está generando una enorme expectativa tanto por su ambición cinematográfica como por las controversias que rodean su realización.

El filme está dirigido por Antoine Fuqua, conocido por cintas como Training Day y Emancipation, y cuenta con la producción de Graham King, el mismo detrás de Bohemian Rhapsody, la exitosa biografía de Freddie Mercury.

Puedes leer: Arcángel sacó trapitos al sol sobre Michael Jackson: "Está por encima de él"



El guion fue escrito por John Logan, autor de clásicos como Gladiator y Skyfall. La combinación de estos nombres ya hace prever una producción de alto nivel.



Familiar que interpretará a Michael Jackson en su película Bibliográfica

El protagonista será Jaafar Jackson, sobrino del propio Michael Jackson, quien interpretará a su tío en distintas etapas de su vida. Según fuentes cercanas al proyecto, el joven cantante y actor trabajó intensamente en la preparación del papel, estudiando los movimientos, el tono de voz y la energía del “Rey del Pop”.

Inicialmente, Michael estaba programada para estrenarse en octubre de 2025, pero los planes cambiaron: Lionsgate, el estudio responsable, anunció que la nueva fecha de estreno será el 24 de abril de 2026. La razón principal es el volumen de material filmado: más de tres horas y media de metraje, lo que podría llevar a que la historia se divida en dos películas.

Publicidad

De concretarse, la primera parte se centraría en los inicios de Michael con los Jackson 5, su ascenso como solista y la consolidación de su figura en la industria musical. La segunda entrega abordaría los años de fama global, las giras internacionales, los récords de ventas y también los momentos más polémicos de su vida personal y judicial.

Puedes leer: ¿Qué hay de la vida de los hijos de Michael Jackson?: Te contamos a que se dedican actualmente

Publicidad

La producción no esta exenta de controversias. Algunas voces cercanas al entorno familiar, incluida Paris Jackson, hija del artista, han manifestado preocupación sobre el enfoque del guion y la fidelidad a los hechos reales. Además, las nuevas grabaciones ordenadas por el estudio alimentaron rumores de conflictos internos y posibles ajustes por temas legales.

Pese a todo, Michael promete ser una de las biopics más ambiciosas de los últimos años. Con un presupuesto estimado en más de 150 millones de dólares, que equivalen a $573.643.386.900 COP.

Mira también: Michael Jackson vuelve a la pantalla: la nueva fecha y el detalle que nadie esperaba