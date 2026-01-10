Inquietante última publicación de Yeison Jiménez antes de morir, ¿presagio o despedida?

El sábado 10 de enero de 2026 quedará marcado como un día negro para la cultura popular colombiana. Yeison Jiménez, el hombre que personificó la superación absoluta, falleció tras el desplome de la avioneta Piper Navajo PA-31, de matrícula N325FA, en la que viajaba hacia Medellín.

El siniestro, ocurrido en una finca de la vereda Romitas, en Paipa, cobró la vida de seis personas, silenciando para siempre la voz de un artista que apenas seis meses antes había tocado el cielo al llenar el Estadio El Campín.

Sin embargo, tras confirmarse la noticia, los ojos de sus seguidores se volcaron a sus redes sociales, encontrando un rastro de palabras que hoy parecen una despedida anticipada.



Los tres sueños que atormentaban a Yeison Jiménez

Lo que para muchos era una coincidencia, para los más cercanos a su círculo se ha convertido en una realidad escalofriante.



Meses antes del fatídico accidente, durante una íntima entrevista en el pódcast “Los Hombres Sí Lloran” conducido por el actor Juan Pablo Raba, Jiménez confesó un temor que lo perseguía: había soñado en tres ocasiones diferentes que se accidentaba en un avión.



Aquella revelación, que en su momento fue vista como un simple miedo al estrés de las giras, cobró una dimensión profética este sábado cuando la aeronave no logró alcanzar la altura necesaria tras despegar de Paipa.

Pocas horas antes de abordar el vuelo que terminaría en tragedia, Yeison compartió un último video en sus historias de Instagram que ha dejado a sus fans con la piel de gallina. En el clip, el cantante interpretaba con sentimiento su tema “Ni tengo ni necesito”, acompañado de un texto que hoy se lee como un testamento espiritual:

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”. Para cerrar su interacción con el mundo digital, escribió una frase contundente: “Recuerden… si la carreta suena es porque va vacía”.

Este último post no fue un hecho aislado, sino el reflejo de la filosofía de vida de un hombre que nunca olvidó de dónde venía. La historia de Yeison Jiménez es la de un niño que cargaba bultos de aguacates en las plazas de mercado y que sufrió el rigor del hambre.

En sus relatos más íntimos, recordaba con dolor cómo un compañero de colegio lo humilló cuando él, sin tener nada que comer, le pidió un bocado de hamburguesa. Aquella respuesta —“yo no tengo la culpa de la pobreza en Colombia”— se convirtió en el combustible que lo llevó a revolucionar la música ranchera y popular en el país.

El 26 de julio de 2025, al celebrar su cumpleaños número 34, logró reunir a más de 40,000 personas en El Campín, un hito que ningún otro artista de su género había alcanzado, compitiendo en convocatoria con figuras de la talla de Shakira.

Durante aquel concierto, la conexión con su público fue tal que incluso 80,000 personas se unieron a través de una transmisión en vivo por YouTube.

