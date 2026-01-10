Fans que esperaban a Yeison Jiménez en un concierto se enteraron de su muerte; hay video

Este 10 de enero de 2026 se presentó la inesperada partida de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo en Boyacá, cuando estaba a punto de ir a Marinilla, Antioquia, donde miles de fanáticos esperaban con ansias su presentación por parte de las Fiestas Populares de la Vaca en la Torre.

La celebración se transformó en tragedia cuando el alcalde de Marinilla, Julio César Serna, subió al escenario no para presentar al artista, sino para dar una noticia que, en sus palabras, "arruga el corazón y parte el alma", y explicó lo que le ocurrió al artista.

“La avioneta en la que venía Yeison Jiménez se estrelló en Boyacá y nos dijeron que todos los ocupantes fallecieron. Su banda se encontraba aquí, se están retirando y la información que estamos recibiendo es la confirmación del fallecimiento del cantante”, fueron sus palabras.



¿Cómo reaccionó el público a la partida de Yeison Jiménez?

Una vez se pronunciaron estas palabras, la respuesta del público fue un reflejo del cariño que sembró el artista. De manera espontánea y guiados por los organizadores, los asistentes realizaron un minuto de silencio, quitándose los sombreros en señal de respeto profundo hacia la memoria de Jiménez y los cinco integrantes de su equipo que también fallecieron.

Sumado a esto, la administración municipal de Marinilla declaró que, en el horario exacto en que estaba previsto el show, se llevará a cabo un acto simbólico, uniendo a la comunidad en una oración por el descanso eterno del cantante de 34 años y sus colaboradores.

En los videos que circulan en redes sociales, se puede observar cómo algunas personas quedaron en un silencio absoluto por el shock, mientras que otras rompieron en llanto y gritos de dolor al asimilar que no hubo sobrevivientes en el siniestro.

La tragedia ha trascendido el lugar del evento. En el ámbito digital, las reacciones han sido igual de desgarradoras. La hermana de Yeison Jiménez calificó el suceso como "doloroso", mientras que una de las hijas del artista publicó un mensaje que ha conmovido a todo el país.

Por su parte, colegas del género como Luis Alberto Posada se mostraron visiblemente afectados, rompiendo en llanto al despedir a quien fuera su compañero de escenario.

Mientras las autoridades de la Aerocivil avanzan en el peritaje para determinar las causas del accidente en la vereda Romita.