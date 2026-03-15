Esta fue la película que ganó el Óscar 2026 a Mejor Animación: ¿fue Zootopia 2?

KPop Demon Hunters se alzó con la estatuilla a la Mejor Película Animada en la 98.ª edición de los Premios Óscar, celebrado en el Dolby Theatre de Hollywood, tanto es así que esta cinta superando a fuertes competidores como Arco, Elio, Little Amélie Or The Character Of Rain y Zootopia 2.

La cinta, producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix, rompió varios récords antes de la gala, tanto es así que con más de 325 millones de visualizaciones, se convirtió en la película más vista de 2025 y en el título más reproducido en toda la historia de Netflix.

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Se conoció que la trama presenta a un grupo femenino de K-pop integrado por Rumi, Zoey y Mira, quienes tienen que equilibrar las exigencias de la fama mundial con la misión secreta de cazar monstruos y fuerzas sobrenaturales, siendo esta una mezcla de acción, humor y cultura pop, situación que fue muy bien celebrada por los críticos.



Por otro lado, se conoció que la música del filme ganador del Premio Óscar 2026, fue realizada por el grupo ficticio HUNTR/X, tanto es así que el tema principal, 'Golden', superó las 100 millones de reproducciones semanales a nivel mundial.

Además, otra de las canciones de la banda sonora logró posicionarse en el primer lugar del Billboard Global 200, registrando más de 113 millones de reproducciones en una sola semana.



¿Cuáles han sido las anteriores películas animadas ganadoras del Premio Óscar?

Gracias a este triunfo, KPop Demon Hunters se une a la lista de ganadores recientes como Flow (2025) y The Boy and the Heron (2024), Pinocho de Guillermo del Toro en 2023, Encanto en 2022, Soul en 2021, lo cual demuestra que la animación sigue siendo uno de los campos más dinámicos y creativos del cine contemporáneo.

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De igual forma, se conoció que K-Pop Demon Hunters ganó en los Globos de Oro y en los Critics Choice Awards en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”. Mientras que en los Annie Awards se llevó 10 galardones, el mayor número de la edición.

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Ante el este éxito Netflix confirmó la producción de una secuela, la cual contará nuevamente con la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans, y mantendrá la colaboración de Sony Pictures Animation.

Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, destacó que la película ha logrado crear una comunidad global que supera las barreras del idioma.