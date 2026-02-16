Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Fallece a los 95 años reconocido actor de El Padrino; así lo despidieron

Fallece a los 95 años reconocido actor de El Padrino; así lo despidieron

El artista se hizo famoso en la década de los 70 por aparecer en algunas de las películas más relevantes de la época, al punto de ser considerado como uno de los mejores actores de Hollywood.

Perdió la vida Robert Duvall a sus 95 años
Fallece a los 95 años reconocido actor de El Padrino; así lo despidieron
Foto: imagen tomada de Godfather Wiki
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

En las últimas horas se conoció que el estadounidense Robert Duvall, falleció el pasado domingo 15 de febrero de 2026 a la edad de 95 años. Noticia que sorprendió a la industria de Hollywood. La noticia fue confirmada por su esposa, Luciana Duvall, a través de un mensaje de redes sociales.

Se conoció que Duvall falleció en su residencia de Middleburg, Virginia, al punto que este estaba rodeado de sus seres queridos. Durante el comunicado emitido por su viuda, se describió al actor como un "amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo". Así mismo, explicó que este siempre tuvo dedicación en todo lo que realizó durante su vida.

Puedes leer: Reconocido actor de K-Drama perdió la vida a sus 39 años; su última publicación se volvió viral

Cabe recordar que Robert Duvall nació en San Diego, 1931, allí inició su camino en la gran pantalla con un papel que, pese a no tener diálogos, quedó grabado en la memoria colectiva: el misterioso Boo Radley en el clásico ‘Matar a un ruiseñor’ (1962).

Sin embargo, su momento de fama llegó una década después de la mano de Francis Ford Coppola, donde interpretó a Tom Hagen, el cerebral consigliere de la familia Corleone en ‘El Padrino’ (1972) y ‘El Padrino II’ (1974), tanto es así que esta le otorgó su primera nominación al Óscar.

¿Cómo fue la carrera de Robert Duvall?

Por otro lado, se conoció que otro rol destacado que tuvo en su carrera fue como el teniente coronel Bill Kilgore en ‘Apocalypse Now’ (1979). En el cual, pese a no tener mucho tiempo en pantalla logró iconizar la frase: “Me encanta el olor del napalm por la mañana”, actuación que le valió un Globo de Oro y otra nominación de la Academia.

Te puede interesar: Fallece doña Lucía Angulo, mamá del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas

En el año de 1984, ganó el Óscar al ‘Mejor actor’ por su papel de Mac Sledge, un cantante de country alcohólico en busca de redención, en la película ‘El precio de la felicidad’. A lo largo de su vida, acumuló un impresionante palmarés que incluye un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro y un premio Emmy.

Robert Duvall continuó actuando hasta en sus últimos años de vida, se conoció que en 2014 con su rol en el ‘El juez’, se convirtió en el actor más longevo en ser nominado al Óscar en ese momento. Sus últimas apariciones incluyen participaciones en cintas como ‘Garra’ (2022) junto a Adam Sandler.

Mira también: Nueva versión sobre el fallecimiento de Kurt Cobain da un giro inesperado

