Fallece doña Lucía Angulo, mamá del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas

Falleció la mamá de Jorge Alfredo Vargas y la noticia fue confirmada por Noticias Caracol en la emisión central de este 10 de febrero. El anuncio se hizo pocos segundos antes de que terminara el noticiero, en un espacio que el equipo aprovechó para enviarle un mensaje público de solidaridad al periodista, una de las caras más reconocidas del informativo.

La encargada de dar a conocer la información fue la presentadora María Lucía Fernández. Al cierre del programa, la periodista tomó la palabra para expresar el respaldo del equipo de trabajo a su compañero, así como a los integrantes de su familia. En su mensaje, mencionó a la esposa de Jorge Alfredo, a sus hermanas y al resto de allegados que atraviesan este momento.

“Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y sobre todo cariño para nuestro compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía, así es que, compañero, nuestro más sentido pésame”, expresó la presentadora en la transmisión en vivo.

El mensaje fue breve, pero directo, y se dio en uno de los espacios de mayor audiencia del canal. La mención se realizó justo antes de que iniciara el programa que sigue a la emisión central, lo que permitió que la noticia llegara a miles de televidentes en todo el país.

Mensajes de apoyo a Jorge Alfredo Vargas

Jorge Alfredo Vargas ha sido durante años una de las voces principales de Noticias Caracol y también es director del programa Voz Populi en Blu Radio. Por eso, la información no solo fue compartida por el noticiero de televisión, sino también por su equipo radial, que en horas de la tarde se refirió al fallecimiento de su mamá con palabras de afecto y reconocimiento.

Desde Blu Radio, el equipo de Voz Populi también envió un mensaje público al periodista. En su intervención, destacaron el cariño que sentían por Lucía, su mamá, y la cercanía que tenía con el grupo de trabajo del programa. La describieron como una mujer alegre, cercana y muy pendiente del espacio radial que dirige su hijo.

“Quiero enviar un saludo muy solidario y de muchísimo cariño a nuestro amigo y director Jorge Alfredo Vargas, por la partida de Lucía, su mamá, y también la mamá de este gran equipo de Voz Populi, una mujer muy divertida a quien quisimos mucho y nos quiso muchísimo, y estamos acompañando a Jorge Alfredo en este momento”, señalaron al aire.

Además, resaltaron que Lucía era oyente constante del programa y mantenía un vínculo especial con el equipo, al que consideraban parte de su familia. En el mismo mensaje, recordaron que siempre estaba pendiente de las emisiones y que su presencia era reconocida por quienes compartían con ella desde el entorno laboral de su hijo.

La noticia se conoció el mismo día del fallecimiento, lo que llevó a que varios espacios informativos y radiales hicieran referencia al hecho, siempre desde un tono de respeto y acompañamiento. Tanto en televisión como en radio, los mensajes coincidieron en expresar apoyo a Jorge Alfredo Vargas y a sus seres cercanos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las exequias ni sobre otros aspectos relacionados con la despedida. Lo que sí quedó claro es el respaldo de sus compañeros de trabajo, quienes aprovecharon sus espacios al aire para enviar palabras de ánimo y solidaridad.

