Famosa cantante confiesa su verdadera orientación, ¿se enamoró de una mujer?

Una reconocida cantante volvió a ubicarse en el centro de la conversación luego de realizar un gesto sencillo, pero contundente, en redes sociales. Sin ruedas de prensa ni mensajes largos, la artista optó por una forma directa de expresarse que rápidamente fue replicada por miles de usuarios.

Todo ocurrió a través de una nueva cuenta de Instagram, creada como un espacio alterno a su perfil principal. En ese perfil secundario, la cantante decidió mostrarse desde un lado más personal y cotidiano, lejos del personaje artístico que suele proyectar en escenarios y videos musicales.

La sorpresa llegó cuando muchos notaron que en la biografía del perfil aparecía una sola palabra que abrió el debate: “lesbian”. Ese detalle fue suficiente para que seguidores y medios interpretaran el gesto como una declaración pública sobre su orientación.

La artista en cuestión es Doechii, rapera y cantante estadounidense de 27 años, cuyo nombre real es Jaylah Hickmon. En los últimos años se ha ganado un lugar importante dentro de la industria musical gracias a su estilo versátil, su presencia escénica y letras que suelen abordar temas personales con franqueza.

El perfil alterno fue presentado por ella misma como un espacio dedicado a “hogar, bienestar, libros, clubbing, viajes, moda y música”. Según explicó, allí busca mostrar a Jaylah, la persona, más allá de Doechii, la figura pública. Para muchos de sus seguidores, la inclusión explícita de esa palabra en la biografía fue una forma clara de hablar de su identidad sin necesidad de explicaciones adicionales.

Doechii rompe el silencio sobre su orientación

Aunque el gesto sorprendió a algunos, no es la primera vez que Doechii se refiere a este tema. En entrevistas previas ya había abordado su orientación con naturalidad. En 2024, durante una conversación con la revista Gay Times, aseguró que desde joven supo que le atraían las mujeres y que, aunque durante un tiempo se identificó como bisexu4l, nunca ocultó ese gusto.

En esa misma charla, la artista explicó que su proceso fue más interno que público, y que prefería vivirlo sin etiquetas rígidas. Sin embargo, el gesto reciente fue interpretado por muchos como una afirmación más directa y visible de quién es y cómo se reconoce.

Seguidores de Doechii le expresan su apoyo

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos seguidores celebraron la manera sencilla en la que lo comunicó, mientras otros destacaron que no hubo dramatismo ni discursos extensos. Para muchos, ese estilo va en línea con la personalidad de Doechii, conocida por romper moldes tanto en la música como en su imagen pública.

El tema también generó conversación sobre la representación dentro de la industria musical. Varias cuentas destacaron la importancia de que artistas con visibilidad hablen de su identidad de manera natural, sin convertirlo en una estrategia publicitaria ni en un espectáculo mediático.

En su perfil alterno, Doechii ha compartido imágenes relacionadas con su vida diaria, lecturas, viajes y momentos fuera del estudio. Ese contraste entre lo íntimo y lo profesional ha sido uno de los elementos que más ha llamado la atención de quienes la siguen.

Por ahora, la cantante no ha publicado un mensaje adicional explicando el gesto. Sin embargo, para muchos de sus fans, la palabra incluida en su biografía fue suficiente para entender el mensaje. La conversación sigue activa en plataformas digitales, donde se analizan tanto su música como las formas en las que decide mostrarse ante el público.